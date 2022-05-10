Ramazan bayramının ardından bu kez gözler kurban bayramına çevrildi. Pek çok kişi kurban bayramının ne zaman idrak edileceğini, bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, kurban bayramı tatili ile 15 Temmuz birleşir mi?

Kurban bayramı ne zaman 2022 | Kurban bayramıyla 15 Temmuz tatili birleşir mi?

Bilindiği gibi kurban bayramı zilhicce ayında idrak ediliyor. 2022 yılında zilhicce ayı 30 Haziran'da başlayacak. 8 Temmuz Cuma günü kurban bayramının arifesi olacak. Kurban bayramı ise 9 Temmuz Cumartesi, 10 Temmuz Pazar, 11 Temmuz Pazartesi ve 12 Temmuz Salı günleri idrak edilecek. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi bayramı ise cuma gününe denk gelecek. Bu sebeple kurban bayramı ile 15 Temmuz'un birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında bir açıklama henüz bulunmuyor. Ancak kurban bayramı tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesi yönünde kamuoyunda bir beklenti bulunuyor. Kurban bayramı tatiline yönelik açıklamanın bayrama yaklaşık bir hafta kala duyurulması bekleniyor. Konu hakkında açıklamalar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.