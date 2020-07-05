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Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bayramını bekleyen binlerce Müslüman, bayramın ne zaman olduğunu araştırıyor. 2020 yılında Cuma gününe denk gelen kurban bayramı hangi gün bitecek? Kurban bayramı başlama ve bitiş tarihi hakkındaki bilgileri haberimizin detayından öğrenebilirsiniz. Kurban bayramı ne zaman? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-05 14:57:00 -
Kurban Bayramı ne zaman?

İslam aleminin en kutlu bayramlarından biri olan kurban bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 

31 Temmuz Cuma günü kurban bayramının ilk günü olacak. 3 Ağustos Pazar günü de bayramın son gününe denk geliyor.

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