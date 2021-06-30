"Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" , "Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?" soruları en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, tarih belli oldu mu?

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 2 hafta öncesi yani 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih belli değil.

Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

Ölüm aylığı (% 50): 550 TL