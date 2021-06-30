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Ekonomi Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Ekonomi

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Bu yıl Temmuz ayında idrak edilen bayram öncesi; "Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?" ve "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?" soruları merakla araştırılıyor. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-30 17:53:00 -
Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

"Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" , "Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?" soruları en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, tarih belli oldu mu?

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 2 hafta öncesi yani 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih belli değil.

Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

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