Kurban bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban bayram tatili kaç gün olacak? 2020 yılında kurban bayramını uzatarak tatil planı kuran kişiler, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceği konusunda araştırma yapıyor. Kurban Bayramının ilk gününün Cuma gününe denk gelmesi ve son gününün Pazartesi günü olması dolayısıyla, tatil süresinin uzamayacağını düşünenler de var. Peki ama Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...
Kurban Bayramı 2020 yılında Cuma gününe denk geliyor. Bu yıl tatil yapmak isteyenler, tatili 9 gün olarak planlayanlar da bu yıl tatilin kaç gün olduğu konusunda araştırma yapıyor.
Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor.
- Kurban Bayramının 1. günü 31 Temmuz Cuma,
- Kurban Bayramının 2. günü 1 Ağustos Cumartesi,
- Kurban Bayramının 3. günü 2 Ağustos Pazar,
- Kurban Bayramının 4. günü 3 Ağustos Pazartesi günü olacak.
Kurban Bayramının uzatılıp uzatılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.