Kurban Bayram namazı nasıl kılınır? 2021 diyanet bayram namazı kaç rekat? Kurban Bayram namazı kaç tekbirdir?

Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı yılda iki kez kılındığı için bir çok insan bayram namazının kılınışını unutabiliyor. Sünnet namazlarda kamet olmadığı gibi Bayram namazında da kamet yoktur. Ezan da kamet de farz olan namazlara mahsustur. Bayram namazı Hanefilere göre vacip bir namazdır. Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır? Bayram namazında hangi dualar okunur? İşte Kurban Bayram namazı tarifi…

Bayram namazı nasıl kılınır kaç rekattır? Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namaz saati... Bayram namazı için imam kıldıracağı bayram namazı için niyetini ederken cemaatte müezzin eşliğinden hiyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Bayram namazı 1. rekatı nasıl kılınır?

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Bayram namazı 2. rekatı nasıl kılınır?

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2021 Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: