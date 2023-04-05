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Dünya Kur’an yakmak anayasal hakmış!
Dünya

Kur’an yakmak anayasal hakmış!

Yeniakit Publisher
2023-04-05 09:25:00 -
Kur’an yakmak anayasal hakmış!

İslam ve Müslüman düşmanlığıyla Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı İsveç’te idari mahkeme, skandal bir karara imza attı. Stocholm mahkemesi, ırkçı Paludan’dan sonra Kur’an yakmak isteyen kişilere güvenlik gerekçesiyle izin vermeyen polisi haksız bulup, “Kur’an yakmak anayasal bir haktır. Polisin bunu yasaklaması yanlıştır. Bu kararını ancak mahkeme verebilir” dedi.

TAHSİN HAN

NATO üyeliği için Türkiye’nin onayını bekleyen ve şu ana dek bunu beceremeyen İslam düşmanı ve terörist sevici İsveç’te idari mahkeme skandal bir karara imza attı...

İsveç devlet kanalı SVT’nin verdiği habere göre başkent Stokholm’deki bir idare mahkemesi dün, bir hukuk rezaletine imza atıp “Kur’an-ı Kerim yakmak anayasal bir hak” kararını verdi.

İsveç’te 21 Ocak’ta Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın başkent Stockholm’deki Türk büyükelçiliği önünde Kur’an yakma eylemine izin verilmesi sonrası Türkiye olaya çok sert tepki gösterince İslam düşmanı ülkede birçok kişi daha Kur’an-ı Kerim yakmak için girişimde bulunmuş polis ise güvenlik gerekçesiyle buna izin vermemişti.

Polis, diğer eylemlere izin vermemişti

Paludan’ın Kur’an yakması sonrası Türkiye’nin tepkisini hazmedemeyen ülkedeki bazı İslam düşmanı kişiler de Türk büyükelçiliğinin önünde Kur’an-ı Kerim yakmak için polisten izin istemişti. Şubat’ta yapılması planlanan bu tarz eylemleri Stokholm polisi, ülkenin terör saldırılarına hedef olacağı endişesiyle yasaklamıştı. Bunun üzerine aynı kişiler bu sefer mahkemeye başvurup, polisin Kur’an yakma özgürlüklerine engel olduğunu iddia etmişti. İsveç kanalı SVT’nin aktardığına göre mahkeme, dün polisin eylemleri yasaklamasını haksız buldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kararını açıklayan mahkeme, bir hukuk rezaletine imza atarak, “Polisin Türkiye ve Irak büyükelçilikleri önünde Kur’an yakmaya izni vermemesi yanlıştı. Bunu idare mahkemesi belirler. Bu polisin yetkisi değildir. İdare Mahkemesi, Emniyet Müdürlüğü’nün kararına dayanak teşkil eden koşulların (Güvenlik ve suikast riski), söz konusu iki davada izinlerin reddi için yeterli olmadığı kanaatindedir. Polis makamının kararı bu nedenle iptal edilmelidir” ifadelerini kullanarak, Kur’an-ı Kerim yakılmasının önünü açtı. Kur’an yakılmasını anayasal hak olarak gören İsveç mahkemesi, polisin iki ülke ilişkilerini de etkileyen yakma girişimlerini durdurmasının hukuk ihlali olduğunu de iddia etti.

NATO üyelikleri hayal

Kur’an yakılmasına tepki gösteren Türkiye bu olayların sürmesi halinde İsveç’e NATO onayı vermenin mümkün olmadığını belirtmişti. İsveç mahkemesinin bu kararıyla Müslümanları yok kabul etmesi ve inançlarına saldırıyı normalleştirme çabasına Türkiye sessiz kalmayıp NATO üyeliğini onaylamayacak.

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Yorumlar

AHMET AKDEMİR

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