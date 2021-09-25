Kur’an Nesli Platformu tarafından düzenlenen ‘Namaz Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı

Kur'an Nesli Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen çevrimiçi ‘Namaz Çalıştayı’nın, sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç bildirgesini, Kur'an Nesli Platformu Diyarbakır Koordinatörü Muttalib Güngen paylaştı.

7 maddeden oluşan çalıştayın sonuç bildirgesinin tamamı şöyle:

"Namaz; iman ve İslam’ın sembolüdür"

1- Müslümanlara günün belli vakitlerinde farz kılınan namaz; Allah’a karşı kulluğun en belirgin işareti, ibadetlerin en büyüğü, dinin direği, iman ve İslam’ın sembolüdür. Dolayısıyla namaz, Müslümanların terk etmemesi gereken en önemli görevidir.

Peygamberimiz (Aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur: "Şunu bilin ki en hayırlı ameliniz namazdır." (İbni Mace, Taharet, 4)

Başka bir hadiste ise şöyle buyurmuştur: "Her şeyin başı İslam’dır. İslam’ın direği namaz ve zirvesi ise cihattır)" (Tirmizi, İman, 8)

"Namaz kişiyi olgunlaştırır, ona İslami bir şahsiyet ve doğru bir istikamet kazandırır"

2- Namaz, kulun miracıdır. Kulun, Rabbi ile olan en büyük buluşmasıdır. Namaz kılan kişi yüce bir makama çıkarak nefsin süfli arzularından ve dünyanın aldatıcılığından sıyrılmış olur. Onun için namaz kişiyi olgunlaştırır, ona İslami bir şahsiyet ve doğru bir istikamet kazandırır.

Yüce Allah (Celle Celaluhu) şöyle buyurmuştur: "De ki: Muhakkak benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir." (En’am, 6/162)

"Namaz, bütün kötülüklere karşı koruyucu bir kalkan gibidir"

3- Namaz, kılan kişiyi her türlü kötülükten uzak tutar. Namaz, aklı ve kalbi diri tutarak kişiyi Allah’tan uzaklaştıran günahlara karşı dikkatli kılar. Onun için namaz, bütün kötülüklere karşı koruyucu bir kalkan gibidir.

Nitekim bir ayette Rabbimiz (Celle Celaluhu) şöyle buyurmuştur: "Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir." (Ankebut, 29/45)

Bir hadiste ise Peygamberimiz (Aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur: "Beş vakit namazın misali; sizden birinizin, kapısının önünde akmakta olan suyu bol bir ırmakta her gün beş kere yıkanması gibidir." (Müslim, Mesâcid, 283)

"Namaz hem kalp hem de beden temizliği sağlar"

4- Namaz, kılan kişiye güzel ahlak kazandırır. Çünkü namaz hem kalp hem de beden temizliği sağlar. Kibir, nifak, gıybet, haset, kin ve yalan gibi kötü hasletlere karşı kalbi korur; doğruluk, dürüstlük, ihlas, merhamet, sevgi ve takva gibi güzel hasletler kazandırır ki bunlar da kişiyi güzel ahlak sahibi yapar.

Peygamberimiz (Aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur: "Mü’minlerin iman bakımından en olgun olanı, ahlakı en güzel olanıdır." (Ebu Davud, Sünnet, 16)

"Cemaatle kılınan namaz, Müslümanlar arasında kardeşliği sağlayan en güzel vasıtadır"

5- Cemaatle kılınan namaz, Müslümanlar arasında kardeşliğe dayalı birlik ve beraberliği sağlayan en güzel vasıtadır. Cemaatle namaz, Müslümanları sadece bir araya getirmekle kalmaz; tanışmalarına, kaynaşmalarına, yardımlaşmalarına ve kardeşliği yaşamalarına da zemin hazırlar. Dolayısıyla cemaatle namaz, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberlik ruhunu ve kardeşlik duygusunu canlı tutar. Onun içindir ki cemaatle namaz, yalnız başına kılınan namazdan daha faziletli sayılmıştır.

Peygamberimiz (Aleyhissalatu vesselam) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: "Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir:" (Buhari, Ezan,30)

"Gece namazı; kişiyi olgunlaştırır"

6- Gece namazı; kişiyi olgunlaştırır, ihlası artırır, sorumluluk duygusunu geliştirir ve her türlü zorluğa karşı sabretmeyi öğretir. Gece namazı, insan-ı kâmil olma yolunda ruhî bir eğitimdir. Onun içindir ki Yüce Allah (Celle Celaluhu), Peygamberimize (Aleyhissalatu vesselam) gece namazını emretmiş ve devamlı kılmasını istemiştir. Allah (Celle Celaluhu), Peygamberimize (Aleyhissalatu vesselam) hitaben şöyle buyurmuştur: "Birazı hariç, geceleri kalk namaz kıl. (Gecenin) yarısını (kıl). Yahut bunu biraz azalt, ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. Doğrusu biz sana (taşıması) ağır bir söz vahyedeceğiz." (Müzzemmil, 73/2-5)

"Ana-babalar, çocuklarına namaz terbiyesi vermeli"

7- Aile, toplumun çekirdeğidir. Yeni nesillerin yetiştiği ilk eğitim ocağıdır. Aile sağlam olursa yeni nesiller de toplum da sağlam ve sağlıklı olur. Sağlam aile, içinde İslam’ın yaşandığı ve hususen Allah’a kulluğun en belirgin nişanesi olan namazın kılındığı ailedir. İçinde namazın kılınmadığı ev ise kimsenin yaşamadığı harabe gibidir. Bu yüzden ana-babalar, çocuklarına namaz terbiyesi ve uygulaması konusunda hassas olmalıdırlar. Bu, Allah’ın (Celle Celaluhu) emridir ve aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Nitekim Allah (Celle Celaluhu) bu hususta şöyle buyurmuştur: "Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takva iledir. Taha, 132"





