Kur’an Kursu düşmanı CHP’linin APO sevdası ifşa oldu

Mersin’de Kur’an Kurslarının her iki tahsis kararının iptalinde imzası bulunan CHP’nin Toroslar Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Ayhan Keskin ismi büyük dikkat çekti.

Hülya Ayhan Keskin'in terörist Abdullah Öcalan’nın serbest kalması için terör örgütü tarafından planlanan sözde Adalet nöbetine katıldığı ortaya çıktı.

Keskin'in “Öcalan’ın serbest bırakılsın” çağrısı yaptı.

CHP ve DEM'in kurduğu karmaşık ilişki de bir kez daha gözler önüne serildi.

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Devşirme CHP'li Keskin'in terörist Öcalan'a özgürlük istediği belirlendi

Keskin'in Öcalan'a özgürlük isteyenler arasında olduğu, Yeni Yaşam isimli gazetenin haberinde ortaya çıktı.

Gazetede, "Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (Çukurova TUAY-DER) tarafından başlatılan Adalet Nöbeti 48’inci gününde dernek binasında sürüyor. Bugünkü eyleme Barış Anneleri ile dernek üyesi ve yöneticileri katıldı. Kentte bulunan dengbejler nöbete destek verirken, eylemde “Biji berxwedana zindana” ve “Biji serok Apo” sloganları atıldı. Eylemi, DAD Mersin Şubesi yöneticileri Hülya Ayhan Keskin ve Güler Cırlaz ziyaret etti. Ziyaretçiler, bir an önce bu ülkeye barışın gelmesi için Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kalması gerektiğini vurguladı. Eylemde söz alan Meryem Erbey, ne asker ne de gerilla cenazelerinin gelmemesi için tecride karşı birlik çağrısı yaparak, herkesi barış için mücadeleye etmeye davet etti." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi, CHP ve DEM parti ittifakıyla Mersin'in Tarsus İlçesinde 'Ötüken Parkı 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun tahsisini iptal etti. Skandal karar, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Temmuz ayı oturumunda alındı. 2017 senesinde 10 yıllığına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilen ve Kur'an Kursu olarak kullanılan 200 metrekarelik alan, belediye tarafından rekreasyon çalışması yapacağını gerekçe göstererek iadesini istedi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, AK Partili ve MHP'li üyeler karara karşı oy kullanırken, CHP'li ve DEM Partili Belediye Meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. Tahsisin iptali kararının hemen ardından Diyanet İşleri Başkanlığı konuyu yargıya taşıyarak belediye meclis kararının iptali için dava açtı.