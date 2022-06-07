Kur'an-ı Kerim'e tekme atmışlardı! Arka planında onlar mı var?

Antalya Serik’teki bir lisede öğrencilerin Kur'an-ı Kerim’e yaptığı saygısızlık yürek sızlattı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kuran-ı Kerim’i havaya atarken diğer öğrenci Kuran-ı Kerim’e tekme atıyor.

Görüntülerin yayılmasının ardından, okullarda İslami bir uygulama olduğu zaman dindar öğretmenleri hedef gösteren Eğitim-İş akıllara geldi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, lisedeki skandal görüntüler de masaya yatırıldı.

Ali Karahasanoğlu şunları söyledi:

Ben, 14,15 yaşındaki gençlerin hangi saiklerle bunu yaptıklarının araştırılmasını istiyorum ve bunun arka planında mesela Eğitim-İş Sendikası var mıdır yok mudur merak ediyorum.



Sonuçta Eğitim-İş Sendikası, herhangi bir dini durum olduğu zaman hemen basın toplantısı yapıp hedef gösteriyorlar. Şimdi dünya genelinde 2 milyar kişinin kutsal kitap olarak kabul ettiği Kur'an-ı Kerim'e 14,15 yaşındaki bir çocuğun tekme atması kime ne kazandırır ki? Eğitim-İş çıksın, tasvip etmiyoruz, desin.