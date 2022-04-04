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Yerel Kuran-ı Kerim dersi vermeye giderken otomobil çarpmıştı! O imamdan acı haber...
Yerel

Kuran-ı Kerim dersi vermeye giderken otomobil çarpmıştı! O imamdan acı haber...

Antalya'da bisikletle camiye gittiği belirtilen imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 17:48:00 -
Kuran-ı Kerim dersi vermeye giderken otomobil çarpmıştı! O imamdan acı haber...

Antalya'da Kuran-ı Kerim dersi vermek için bisikletle camiye gittiği belirtilen imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre E.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Antalya-Kemer Karayolu Palmiye Kavşağı'nda kontrolden çıkarak Ali Rıza Tokgöz'ün kullandığı bisiklete çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tokgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Tokgöz'ün cenazesi, incelemenin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Göynük Mahallesi'ndeki Tevhit Camisi'nin imam hatibi olduğu öğrenilen Tokgöz'ün Kuran-ı Kerim dersi vermek için bisikleti ile camiye gittiği öğrenildi.

Tokgöz'ün cenazesinin Konya'nın Sarayönü ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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