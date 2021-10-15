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Dünya Kur’an düşmanlığı olunca aynı yerde buluştular! Apple ve Çin'den 'faşist' işbirliği!
Dünya

Kur’an düşmanlığı olunca aynı yerde buluştular! Apple ve Çin'den 'faşist' işbirliği!

Kapitalist sömürgeci düzenin önemli yapı taşlarından Apple, faşist Pekin yönetiminin talebi üzerinde dünyanın en popüler Kuran-ı Kerim uygulamalarından biri olan 'Quran Majeed' Çin'de kullanımdan kaldırdı!

Yeniakit Publisher
2021-10-15 16:14:00 -
Kur’an düşmanlığı olunca aynı yerde buluştular! Apple ve Çin'den 'faşist' işbirliği!

Apple Store'da bulunan ve dünyanın en popüler Kuran-ı Kerim okuma uygulamalarından biri olan 'Quran Majeed'i, Pekin makamlarından gelen talep üzerine Çin'de kullanımdan kaldırıldı.
BBC World'de yer alan habere göre Apple, Çin makamlarının uygulamanın yasa dışı dini metinlere ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle kullanımdan kaldırılması yönünde sunduğu talebi yerine getirdi.

Uygulamanın kaldırılması, ilk olarak Apple'ın App Store'daki uygulamalarını küresel bazda izleyen bir internet sitesi olan 'Apple Censorship' tarafından fark edildi.

Appale'dan faşizme kılıf!

Apple'dan BBC'ye yapılan açıklamada, "Yerel kanunlara riayet etmemiz gerekiyor ve bazen hükümetlerle aynı fikirde olmadığımız karmaşık meseleler olabiliyor" denildi.
Uygulamanın Çin'de hangi kuralları çiğnediği ise gizemini koruyor.
Bunun yanı sıra uygulamanın dünya genelinde 35 milyondan fazla kullanıcısının olduğu öne sürülüyor.
Diğer yandan Çin, Apple'ın en büyük pazarlarından biri ve şirketin tedarik zinciri büyük ölçüde Çin'deki üretime bağlı.
Daha önce bir başka popüler dini uygulamalar arasında olan Olive Tree (Zeytin Ağacı) İncil uygulaması da bu hafta Çin'de kullanımdan kaldırılmıştı.
Çin Komünist Partisi (ÇKP), ülkede İslam'ı ve Hristiyanlığı resmi olarak din olarak tanıyor.

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