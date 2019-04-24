Kuralları ihlal eden sürücülere kötü haber! Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.

Trafik sigortasında prim belirleme usulü değişti. Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.

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