Kuralları ihlal eden sürücülere kötü haber!

Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.
24 Nisan 2019 Çarşamba 01:20
Trafik sigortasında prim belirleme usulü değişti. Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 01:20
YORUM YAZ