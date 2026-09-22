Kural tanımaz vandal güruh yine devrede! Ege Üniversitesi’nde provokasyon!
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Geçmişte Boğaziçi ve ODTÜ’de baş gösteren idare karşıtı, muhalif, kural tanımaz güruhlar bu defa da Ege Üniversitesi’nde hortladı. Kampüs sınırları içerisinde gerçekleştirilecek basın açıklaması, gösteri ve her türlü etkinliğin rektörlük iznine tabi tutulmasını protesto ederek inadına stant açan öğrenci kılıklı provokatörlere güvenlik güçleri müdahale etti. 27 vandal gözaltına alındı.
Kampüs içi etkinlik, gösteri ve basın açıklamalarının rektörlük iznine bağlandığı Ege Üniversitesi’nde Vandallar devreye girdi. Protesto etmek amacıyla stant açan öğrenciler, özel güvenliğe karşı çıkınca devreye Çevik Kuvvet girdi.
Üniversite yönetimi tarafından alınan kararla; kampüs sınırları içerisinde gerçekleştirilecek basın açıklaması, gösteri ve her türlü etkinlik rektörlük iznine tabi tutuldu.
KORSAN GÖSTERİ DÜZENLEDİLER
Söz konusu uygulamayı protesto etmek ve tepkilerini dile getirmek amacıyla kampüs içerisinde stant kuran öğrenciler, izin almadıkları gerekçesiyle özel güvenlik tarafından uyarıldı.
Stantları kaldırmak isteyen üniversitenin Özel Güvenlik Birimleri, gerginliğin artması üzerine emniyete haber verdi. Çevik Kuvvet ekiplerinin stant çevresinde yaptığı müdahale sonucu 27 öğrenci gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.