Kuraklıkla mücadele için yeni önlem

Kuraklık sorunuyla ilgili olarak olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, 636 milyon eurosu direkt tarım ve hayvancılık sektörlerine aktarılmak üzere toplamda 2 milyar 190 milyon euroluk kaynağın kuraklığa karşı kullanılmasına karar verdi.

Hükümet, direkt yardımların 355 milyon eurosunun hayvancılık, 276,7 milyon eurosunun tarım, 5 milyon eurosunun da arıcılık sektörüne yapılacağını açıkladı.

Ekolojik Geçiş Bakanı Teresa Ribera ve Tarım Bakanı Luis Planas, şehir suyunun yeni dönüşümünün iki katına çıkarılması, sulama yöntemlerinin düzenlenmesi ve yeni su kaynakları yaratılması için altyapı hizmetlerine 1,4 milyar euro ayıracaklarını belirtti.

Son 1 yılda yüzde 40'a yakın azalan yağış oranının etkisiyle artan kuraklık sorunu karşısında suya talebi iyi bir şekilde yönetmeleri gerektiğini vurgulayan Ribera, "İspanya kuraklıkla yüzleşmeye alışkın bir ülke ancak iklim değişikliği daha sık ve şiddetli dönemlere hazırlanmamız gerektiği anlamına geliyor." diye kaydetti.

Planas da kuraklıktan kaynaklanan üretim düşüşüne göre çiftçilere 53 milyon euroluk vergi iadesi yapılacağını, sosyal güvenlik primlerinin ödemelerinin ekim ayına kadar ertelendiğini, Resmi Kredi Enstitüsü tarafından verilen sübvansiyonlu ziraat kredilerinin de 20 milyon euroya genişletildiğini bildirdi. (İLKHA)

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