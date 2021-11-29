Kupa'da hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 4. eleme turu müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: Kadir Sağlam
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: Fevzi Erdem Akbaş
14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969: Şevket Teker
14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Adem Cinek
15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor: Adnan Deniz Kayatepe
15.00 Altay-Manisa FK: Sarper Barış Saka
17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor: Alper Akarsu
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Mustafa Kürşad Filiz
1 Aralık Çarşamba:
13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor: Bahattin Şimşek
13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor: Gürcan Hasova
14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor: Yusuf Ziya Gündüz
14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor: Muhammet Ali Meteoğlu
14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970: Tarık Güldal
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer: Burak Pakkan
15.00 Adanaspor-Kocaelispor: Ozan Ergün
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır: Bülent Birincioğlu
21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor: Yasin Kol
2 Aralık Perşembe:
13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor: Kutluhan Bilgiç
13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor: Mehmet Türkmen
14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon: Ömer Faruk Turtay
15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Turgut Doman
15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor: Can Cengiz
17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor: Burak Şeker
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor: Emre Kargın
21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor: Volkan Bayarslan