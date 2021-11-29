  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kupa'da hakemler açıklandı
Spor

Kupa'da hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 12:46:00 -
Kupa'da hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 4. eleme turu müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: Kadir Sağlam

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: Fevzi Erdem Akbaş

14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969: Şevket Teker

14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Adem Cinek

15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor: Adnan Deniz Kayatepe

15.00 Altay-Manisa FK: Sarper Barış Saka

17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor: Alper Akarsu

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Mustafa Kürşad Filiz

1 Aralık Çarşamba:

13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor: Bahattin Şimşek

13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor: Gürcan Hasova

14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor: Yusuf Ziya Gündüz

14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor: Muhammet Ali Meteoğlu

14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970: Tarık Güldal

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer: Burak Pakkan

15.00 Adanaspor-Kocaelispor: Ozan Ergün

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır: Bülent Birincioğlu

21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor: Yasin Kol

2 Aralık Perşembe:

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor: Kutluhan Bilgiç

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor: Mehmet Türkmen

14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon: Ömer Faruk Turtay

15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Turgut Doman

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor: Can Cengiz

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor: Burak Şeker

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor: Emre Kargın

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor: Volkan Bayarslan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlk tepki geldi! Hindistan'dan 'Starlink' uyarısı
Dünya

İlk tepki geldi! Hindistan'dan 'Starlink' uyarısı

Hindistan hükümeti, henüz lisans almadığı için, vatandaşların Starlink uydu internet hizmetine abone olmamalarını istedi.

Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı
Aktüel

Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ailesi ve Galatasaray cam..
Sektörde sıkıntı yaşanıyor! 7-8 bin TL maaş veriyorlar
Teknoloji

Sektörde sıkıntı yaşanıyor! 7-8 bin TL maaş veriyorlar

Koronavirüs sürecinde dünya çapında oyuna artan ilgi sonrası piyasada hareketli anlar yaşanıyor. Dijital oyun sektörü 2021’i rekorla kapatma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay