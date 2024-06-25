Kuntz milli takımın reçetesini verdi
A Milli Takım’da Montella’nın selefi Stefan Kuntz, Milli Takım'la ilgili, "Maçları izliyorum. Mantalite sorunu çözülürse başarı gelir. Türkiye gruptan çıkacaktır" dedi.
A Milli Takım'da EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan beraberliği ve hazırlık maçında Japonya'ya karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası görevine son verilen Stefan Kuntz, Milli Takım'la ilgili açıklamalarda bulundu. Turnuvada bütün maçları izlediğini belirten Kuntz, "Türkiye'nin maçlarını da takip ediyorum. Türkiye, mantalite sorununu çözerse başarılı olur. Gruptan da çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Grubunu lider tamamlayan Almanya'nın başarılı olacağını belirten Kuntz, "İyi bir performans sergiliyorlar. Şampiyon olacaklarını düşünüyorum" dedi.
2021-23 arasında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Kuntz, 20 maçta görev aldı. 12 galibiyet elde eden deneyimli isim, 3 beraberlik-5 yenilgi yaşadı ve 1.95 puan ortalaması yakaladı. 61 yaşındaki futbol adamı, 22 Mayıs 2024'te Hamburg'un sportif direktörlüğüne getirildi.
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