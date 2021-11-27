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Spor Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off turunda milli takıma güveniyor
Spor

Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off turunda milli takıma güveniyor

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda zor bir kura çektiklerini ancak takımına güvendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 09:49:00 -
Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off turunda milli takıma güveniyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimine çevrim içi bağlantıyla katıldı.

Kura çekiminin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Alman teknik adam, "En zor yol C Yolu'ydu, biz de oradayız. Ancak göreve başladığımdan bu yana gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

 

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