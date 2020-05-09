Kumar oynarken basıldılar 113 bin lirayı geçkin ceza yediler
Ankara’da bir dernekte kumar oynarken basılan 37 kişiye koronavirüs sebebiyle getirilen kısıtlamalara uymadıkları gerekçesiyle toplam 113 bin 400 lira ceza kesildi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir dernekteki 37 kişiye toplam 113 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çankırı Caddesi'ndeki bir dernekte kumar oynandığını tespit etti.
İçerisinde 65 yaş üstü şahıs da var
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, derneğe baskın düzenledi.
Baskında, derneğin odalarının masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye çevrildiği görüldü.
Baskın sırasında ekipler, biri 65 yaş üstü 37 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Koronavirüs sebebiyle getirilen kısıtlamalara uymayan 37 kişiye toplam 113 bin 400 lira ceza kesildi.