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Kum Heykellere ‘Ortadoğulu gezen turist’ dopingi

Bu yıl ’Sea Legends-Deniz Efsaneleri’ temasıyla açılan ve yıllık 200 bin ziyaretçi hedefinin konulduğu Antalya Kum Heykel Festivali’nde geçen yıla oranla yüzde 15 ziyaretçi artışı yaşandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:09
Kum Heykellere ‘Ortadoğulu gezen turist’ dopingi

Bu yıl ’Sea Legends-Deniz Efsaneleri’ temasıyla açılan ve yıllık 200 bin ziyaretçi hedefinin konulduğu Antalya Kum Heykel Festivali’nde geçen yıla oranla yüzde 15 ziyaretçi artışı yaşandı. Artıştaki en büyük faktörün, Ortadoğu’dan açılan tarifeli seferler olduğu belirtildi.


Antalya’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’nin 2019 yılı teması ’Sea Legends: Deniz Efsaneleri’ olarak belirlendi. Bu yılki temasının dışında geçtiğimiz yıllarda yer alan heykellerle birlikte toplam 150 eserin yer aldığı festivalde 10 bin ton üzerinde kum kullanıldı. Yeni temasıyla Levietan, Captan Silver, Deniz Kızı ve atı, Poseidon gibi heykellerin yanı sıra, Hollywood karakteri olan AquaMen Heykel’in yer aldığı festivalde, Mustafa Kemal Atatürk heykeline de özel bir alan hazırlandı. Üzeri dev Türk Bayrağı’nın olduğu koruma tentesiyle kapatılan heykel, festival alanının ilk giriş kısmında yer aldı.



Yüzde 15 artış


Mayıs ayında sezonu açan festival, Eylül ayına kadar ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla yüzde 15 artış sağladı. Artıştaki önemli faktörün, hava yolu şirketlerinin Ortadoğu ve bazı Avrupa ülkelerinden tarifeli seferler başlatması oldu.



200 bin ziyaretçi hedefi


Deniz efsaneleri temasıyla açılan festivalin ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ettiğini aktaran Festival Direktörü Cem Karaca, etkinliğin Türkiye’de tek, dünyada ise en prestijli olduğuna dikkat çekti. Festivalin ziyaretçi sayısında yüzde 15’e varan artış gerçekleştiğini kaydeden Karaca, “Geçen yıl toplamda 150 bin civarında ziyaretçi kabul etmiştik. Bu sene yılsonunda bu rakamı 200 binlere kadar çekeriz diye tahmin ediyoruz” dedi.



Tarifeli seferler etkeni


Artıştaki en önemli faktörün tarifeli seferler olduğunu belirten Karaca, “Son bir yıldır özellikle Türk Hava Yolları başta olmak üzere diğer özel havayolları firmalarının Antalya’ya, Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarından uçuş konulması çok ciddi etken. Tarifeli seferlerle gelen ziyaretçiler daha bağımsız, daha çok gezme odaklılar. Geldikleri zaman otelde fazla kalmayı tercih etmeyen, araba kiralayan ya da farklı ulaşım kanallarıyla gezmek isteyen, tarihi, kültürel yerleri görmek isteyen farklı bir kitle son yıllarda Antalya’da artmış durumda. Tarifeli seferlerin eklenmesiyle bu turistlerde artış yaşandı. Buna bağlı olarak bu kesim bizim etkinliklerimizi de yoğun bir şekilde ziyaret ediyor. Bu da bizim ziyaretçi sayımısın artışında en önemli etkenlerden bir tanesi” diye konuştu.



“Ortadoğu ülkeleri akın etti”


Karaca, festivale yerli turistlerin haricinde en çok Ortadoğu ülkelerinden ziyaretçiler ağırladıklarını ifade ederek, “Cidde, Beyrut, Lübnan, Bağdat, Elbil, Katar, Doha tarifeli hatlar var. Avrupa’dan Türk Hava Yolları’nın kurduğu tarifeler var. Bu ziyaretçiler deniz kum güneş değil de, daha çok yeşile dayalı, gezi ve alışverişten hoşlandıkları için çok fazla otelde kalmıyorlar. Bu gezen kitle bizlerin özlemini duyduğumuz kitle. Bunların sayılarının artmasına bağlı olarak, harcamalarının da şehre yansıması, turizmden her kesimin eşit bir şekilde faydalanmasına yol açıyor. Umarım bu sefer ve noktaların sayısı daha da artar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:09
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