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Kulüpsüz futbolcular Bolu'da kampa girdi

- Yeni sezon öncesinde henüz bir kulüple sözleşme imzalamayan 44 futbolcu, TPFD'nin Bolu'daki hazırlık kampına katıldı- Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal:"Bu kampın en büyük faydası, bu oyuncuları alacak teknik adamlar ve takımlar için olacak. Belki de hiçbir şey gerektirmeden direkt oynatacakları oyuncuları alacaklar"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:57
Kulüpsüz futbolcular Bolu'da kampa girdi


BOLU (AA) - Yeni sezon öncesinde henüz bir kulüple sözleşme imzalamayan 44 profesyonel futbolcu, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinin (TPFD) Bolu'daki hazırlık kampına katıldı.

TPFD, Türkiye ve dünyanın birçok futbol kulübünde forma giyen ancak yeni sezon öncesinde henüz bir kulüple sözleşme imzalamayan futbolcuların formlarını kaybetmemesi için Abant Tabiat Parkı yolunda bulunan bir otelde hazırlık kampı düzenledi.

44 futbolcunun katıldığı kamp, sabah antrenmanı ile başladı.

Kamp yapılan otelin antrenman sahalarında 2 takım halinde idmana çıkan futbolcular, eski milli oyuncu Ergün Penbe koordinesinde çalıştı.

Serbest çalışma ve ısınma hareketlerinin ardından el topu oynayan ve top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı pas organizasyonlarıyla tamamladı.

Antrenmanın bir bölümünü izleyen TPFD Başkanı Hakan Ünsal, idmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kampı, futbolcuların bir takıma transferi durumunda hazır olmaları için yaptıklarını kaydeden Ünsal, "Kampa katılan oyuncuların yeni başlayan sezonda kamp dönemini iyi geçirmelerini, hazırlık dönemi sonunda direkt maç oynayacak hale gelmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kampın en büyük faydası, bu oyuncuları alacak teknik adamlar ve takımlar için olacak. Belki de hiçbir şey gerektirmeden direkt oynatacakları oyuncuları alacaklar." şeklinde görüş belirtti.

Ünsal, geçen yıl da benzer bir kamp yaptıklarını anımsatarak, "Geçen sene 1 takımımız vardı. Bu seneki talep daha fazla olunca 2 takıma çıkardık. Her geçen sene biraz daha iş bilinçleniyor. Oyuncuların bakış açısı değişiyor. Önümüzdeki yıl 3-4 takım olursa şaşırmayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hala sözleşme imzalamamış, takım bulamamış ve bireysel çalışan futbolcuların da olduğunu aktaran Ünsal, "Kampımıza bireysel çalışan arkadaşlarımızı da davet ediyoruz. Burada Süper Lig takımları da var. Birebir aynı ortamda her anlamda çalışma var. Onları da en azından sezon başında almaları gereken antrenmanları almaları için buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Ünsal, kamplarının temmuz ayının 19'una kadar devam edeceğini, her iki takımın da ikişer hazırlık maçı yapacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:57
  1. Bolu
  2. Hakan Ünsal
  3. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği

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