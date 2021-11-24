Kulüpler Birliği'nden hakem kararı!

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün yaptığı toplantı sonrası açıklama yaptı. Ağaoğlu, toplantıyı katılan 14 kulübün ilk yarının son 6 haftasında hakemler hakkında konuşmama kararı aldıklarını duyurdu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada şunları kaydetti: *Genişletilmiş Kulüpler Birliği toplantısıydı. Bazı kulüpler mazeretlerinden dolayı katılamadı. Birinci gündem maddemiz naklen yayın ihalesiydi. Onunla alakalı olarak kulüpler bilgilendirildi. Yol haritası belirlendi.

Hala bu konuda bir takım spekülasyonlar var. Yeni MHK'nın oluşmasında 4 büyük kulübün isimleri belirlediği yönünde. Ne kurulun ne de MHK'nın belirlenmesinde Kulüpler Birliği'nin ve 4 büyük kulübün hiçbir dahli olmamıştır. Yeni MHK Başkanının atanmasından yarım saat öncesi TFF başkanı Nihat Özdemir atanmayı bana bildirdiler. Henüz kulüp başkanlarına bunu aktaramadan TFF'nin atanması internet sitesinde açıklandı. Toplantıdan çıktıktan sonra da bunu açıkladım.

Toplantıya katılan 14 kulüp başkanı en azından ligin ilk yarısının sonuna kadar önümüzdeki 6 haftalık süreç içerisinde kulüp başkanları ve yöneticileri olarak hiçbir şeiklde hakemlerle ilgili bir açıklama yapılmaması konusunda fikir irliğini varıldı. Centilmenlik anlaşması kullanılması ifade edildi. 14 kulüp vardı. Diğer kulüplerle konuşmadık. Katılanlar kendilerinin ve yöneticilerinin MHK ile birlikte yaptığımız çalışmaların selameti açısından o sürece zarar vermemek için hakemlerin moral ve motivasyonlarını etkilememek adına, ilk yarının sonuna kadar 6 maç bitinciye kadar hakemlerle ilgili hiçbir görüş ve beyanda bulunmayacaktır. Bu da toplum tarafından olumlu karşılanacağıktır.

Takımların giderlerinin önemli bir bölümü yabancı para bilimiyle yapılıyor. Kulüplerimiz ekonomik zorluklarla karşı karşıya. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sezon başında kulüplere 300 milyon Lira'lık ek kaynak yaratma sözü vardı. Özellikle Anadolu kulüpleri ciddi ekonomik sıkışıklık içerisindeler. Nihat Özdemir'den bunu kulüplere eşit olarak vermesini isteyeceğiz. Bunu tekrar talep edeceğiz." diye konuştu.