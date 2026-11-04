Kulüp, UEFA ve tarafsız futbolseverler yalanlıyor: RAMS Park’a her gömülen ıslık yalanına sığınıyor

Barcelona ile oynanan müsabakanın ardından duyulan tribün ve ıslık sesleri üzerinden ‘yapay ıslık kullanılıyor’ şeklinde servis edilen iddialara cevap veren RAMS Park stadyum anonsörü Cemil Orhon, özellikle Avrupa maçlarının ardından boş statta duyulan ıslık seslerinin yapay bir efekt olmadığını açıklamıştı. ‘Maç sonrası da stadda ıslık sesleri vardı’ iddiasına da cevap veren Orhon, maç bittikten sonra skorboard ekranlarından spikersiz ve sesli olarak yayınlanan günün maç özetlerinin sesinin yayına yansıdığını belirtmiş ve arşivinde hiçbir şekilde ıslık efekti bulunmadığını dile getirmişti.

AKUSTİĞİN VE TARAFTARIN GÜCÜ

Son olarak RASM Park cehenneminden puanla çıkamayacağını anlayan Stuttgart kulübünün de Galatasaray cephesini germek için ortaya attığı mesnetsiz iddialar içeren paylaşım gelen tepkiler üzerine apar topar kaldırılmıştı.

Galatasaraylı yetkililer ve konunun uzmanları da stadın bulunduğu konum ve akustiğinin saha içine etkin bir şekilde yansıdığını, bu yüzden tezahürat ve ıslıkların rakipler üzerinde yoğun etkisi bulunduğunu açıklamıştı.

UEFA SERT VE KATI KURALLAR İÇERİYOR

Öte yandan UEFA delegeleri ve gözlemcilerinin sıkı denetimi altında oynanan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında bu tür teşebbüsler için ağır yaptırımlar yer alıyor. UEFA Güvenlik ve Emniyet Talimatı uyarınca, genel ses sisteminin ev sahibi takıma avantaj sağlayacak şekilde (protesto, yapay uğultu veya ıslık gibi) kullanılması kesinlikle yasak. Böyle bir durumun tespiti halinde kulüplere tribün kapatma, puan silme ve ağır para cezaları gibi ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Tribün coşkusu ve taraftar desteğiyle bütün dünyada tanınan Galatasaray kulübü hakkında UEFA’nın bu yönde hiçbir resmi işleminin veya raporlamasının bulunmaması, iddiaların gerçekdışılığını net şekilde ortaya koyuyor.