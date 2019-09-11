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Kulu’da öğretmen ve idarecilere 15 Temmuz konulu seminer

Konya’nın Kulu ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 600 öğretmen ve idareciye 15 Temmuz konulu seminer verilmeye başlandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:55
Kulu’da öğretmen ve idarecilere 15 Temmuz konulu seminer

Konya’nın Kulu ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 600 öğretmen ve idareciye 15 Temmuz konulu seminer verilmeye başlandı.


Kulu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde görev yapan 600 öğretmen ve idareciye 15 Temmuz konulu seminer verilmeye başlandı. Kulu Öğretmenevi Müdürü Hacı Bakırtaş tarafından sunumu yapılan ve 3 gün sürecek olan seminerin ilk etabına 200 öğretmen ve idareci katıldı. Kulu Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Türkiye’nin imtihanlardan geçtiğini belirterek, “Bu coğrafya hep böyle gelmiş. Dolayısıyla imtihanımız gerçekten büyük bu vesileyle hepimizin bildiği gibi 3 yıl öncesinde ülkemiz ciddi anlamda ihanet çetelerinin ihanetine maruz kaldı. O günleri canlı yaşadınız, yaşadık. İnşallah sizlerin de bu bağlamda her şeyden önce çocuklarımıza bu işi doğru anlattıktan sonra bu süreçte vatan ve milletimiz böyle bir şeyi bir daha yaşamaz. Acılar yaşadık, bu geceyi canlı yaşadık. İstanbul’da, Ankara’da Gölbaşı’nda bombalar yağdı” şeklinde konuştu.


Bu anlamda öğretmenlere ve idarecilere büyük görevler ve vazifeler düştüğünü kaydeden Çağlayan, “Ben hep şunu söyleyenlerdenim; bazen sözümü de esirgemem, bu bağlamda da bazen başımıza belalarda gelir mutlaka. Açık söylüyorum; siz değerli meslektaşlarım bu işi okullarımızda doğru dürüst anlatamıyorsak ne söyleyeyim. Ayşeler, Fatmalar, Hasanlar FETÖ’ler (Fetullahçı Terör Örgütü) çıkar. Ülkemizde ciddi bir sorun var. Yani ben siz meslektaşlarımdan özellikle istirham ve rica ediyorum, Ne olursunuz okullarımızda, o az önce bahsettim ya, her çocuğa doğru bilgi vereceğiz. Bir zamanlar ülkede baş örtüsü yasaklandı. Cuma’ya giden öğretmenler fişlendi. Sonuçta birileri kendi annesine, kardeşine kurşun sıkacak mankurtlar yetiştirdi. Sonuç ortada, Allah’a şükürler olsun ki bu ülkenin gençleri, sizler, polisimiz, askerimiz şehitler vererek, şehit olmayı göze alarak kurşun yağmuruna yürüye yürüye, şehit olacağını bile bile ikinci bir Çanakkale Destanını yazdırdılar. Sizlerden şunu istirham ediyoruz; ilçemizde bildiğiniz gibi hızlı bir değişim, dönüşüm var. Sık sık size geleceğiz, siz bize geleceksiniz. Kesinlikle herkes işini çok iyi yapacak” ifadelerini kullandı.


Öğretmenevi Müdürü Hacı Bakırtaş’ın sunumunun ardından program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili FETÖ ve 15 Temmuz belgesellerinin izletilmesiyle devam etti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:55
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