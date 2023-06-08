Kulu’da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi" açıldı

Yıl boyunca kursiyerler tarafından el emeği göz nuru ile hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi ASEM binasında açıldı. Günün anlamı hakkında yapılan konuşma sonrasında Kulu Kaymakam Ramazan Polat, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver ve diğer protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan haftada, ASEM ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile açılan sergide yaklaşık bin 500 kursiyerin hazırlamış olduğu giyim, mefruşat, amigurumi, tığ örgü çanta yapımı, kırkyama, iğne oyası, el sanatları, oyun odası eserleri sergilendi.

Sergiyi gezen protokol üyeleri, sergideki el emeği eserleri yapan ve öğreten kurs öğretmenleri ve kursiyerlerle bilgi alışverişinde bulundu.