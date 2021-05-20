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Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 sürekli işçi alacak
Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 sürekli işçi alacak

Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, KPSS taban puanı esas alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 14:31:00 -
Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Başvurular dijital ortamda 20/05/2021 - 04/06/2021 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak   isteyen   adaylar,   Kariyer   Kapısı   https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr   üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için  ayrı  ayrı  olmak üzere KPSS puanı  en  yüksek olan  adaydan  başlamak  suretiyle,  ilan  edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılacak.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 21/06/2021 tarihinde ilan    edilecektir.    Ayrıca    adaylar    sınava    ilişkin    bilgilerini    Kariyer    Kapısı    üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava  katılma  hakkı  elde  edemeyen  başvuru  sahiplerine  ayrıca  bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Takvimi:

20/05/2021 - Personel Alımı Duyurusu

20/05/2021 - 04/06/2021 Başvuruların Alınması

21/06/2021 - 25/06/2021 Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

 

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