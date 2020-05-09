  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu" çalışmalarını inceledi

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:05:17 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu" çalışmalarını inceledi

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, Bakanlık tarafından hazırlanan proje kapsamındaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, tarihi Atlas Sineması ve Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Mehmet Nuri Ersoy tarafından ocak ayında açıklanan projeyle, Galata Kulesi'nin bulunduğu meydanın turizm açısından daha değerli hale getirilmesi hedefleniyor.

Meydanın kültür sanat etkinliklerinin başlangıç noktası olması da amaçlanan proje, Galata-Port'tan Taksim Meydanı'na uzanıyor.

Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin, Bakanlığın çalışmalarıyla bu sene içerisinde tamamlanması ve İstanbul ile Türkiye’nin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı