  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Maduro'yu kaçıran Siyonist uşağı ABD'ye İspanya'dan destek! Delcy Rodriguez için yaptırım hamlesi!
Gündem Maduro'yu kaçıran Siyonist uşağı ABD'ye İspanya'dan destek! Delcy Rodriguez için yaptırım hamlesi!
Gündem

Maduro'yu kaçıran Siyonist uşağı ABD'ye İspanya'dan destek! Delcy Rodriguez için yaptırım hamlesi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Maduro'yu kaçıran Siyonist uşağı ABD'ye İspanya'dan destek! Delcy Rodriguez için yaptırım hamlesi!

Venezuela’da meşru Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve eşinin, ABD’nin 3 Ocak'taki alçak askeri saldırısıyla kaçırılıp rehin alınmasının ardından kurulan yeni denklemde Batılı güçler iş birliğine soyundu. Geçici Devlet Başkanı sıfatıyla göreve başlayan Delcy Rodriguez'in, ülkede siyasi mahkumlar için "genel af" ilan etmesini fırsat bilen İspanya, Siyonist aklın güdümündeki Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek Rodriguez üzerindeki yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

İspanya hükümeti, genel affın çıkarıldığı Venezuela'daki geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e uygulanan yaptırımların kaldırılması için Avrupa Birliği'nden talepte bulunacağını açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Barselona'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rodriguez tarafından önerilen ve siyasi tutukluların toplu olarak serbest bırakılmasını içeren af yasa tasarısının Venezuela Meclisinde kabul edilmesinin "iyi bir haber olduğunu" söyledi.

Albares, "Venezuela'daki yeni dönemde doğru yolda olduklarına dair AB'nin bir işaret göndermesi gerektiğini" vurgulayarak, "Yaptırımlar asla kendi başlarına bir amaç değildir. Geniş, barışçıl ve demokratik diyaloğu sağlamanın bir aracıdır. Venezuela'da bu yönde adımlar atılıyorsa, AB de yaptırımları kaldırmak için adımlar atmalıdır." dedi.

 

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'e AB'nin uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını isteyeceğini aktaran Albares, "Rodriguez'i benzer adımlar atmaya devam etmeye, şu anda ülkelerinin dışında yaşayan Venezuelalıların istedikleri takdirde Venezuela'ya dönebilmeleri için koşullar yaratmaya teşvik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Venezuela Meclisinde kabul edilen yasa tasarısı, 1999'dan bu yana Venezuela'da siyasi çatışmaların yaşandığı belirli dönemlerde işlenen suçlar için "genel ve tam af" sağlamayı amaçlıyor.

Bunlar arasında, 2024 devlet başkanı seçimlerinde "siyasi nedenlerle işlenen şiddet eylemleri" de yer alıyor.

Bu gelişme, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri saldırı sonucunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından gerçekleştirilen son politika değişikliği olarak değerlendiriliyor.

Maduro'nun yakalanmasından sonraki günlerde, Rodriguez hükümeti önemli sayıda mahkumun serbest bırakılacağını duyurmuştu.

 

- Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

 

- Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

