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Külliye'de hareketli saatler! Dev törenin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni pazartesi günü saat 18:00'da Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:50
Külliye'de hareketli saatler! Dev törenin tarihi belli oldu

Yeni sisteme geçiş için takvim belli oluyor. YSK'nın kesin sonuçları bugün açıklamasının ardından Cumartesi günü TBMM'de milletvekilleri yemin edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Pazartesi günü saat 16:00'da yemin edecek ve resmen göreve başlayacak.

Erdoğan'ın göreve başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmi olarak hayata geçmiş olacak. Erdoğan'ın Meclis'ten sonraki durağı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

Saat 18:00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören yapılacak. Siyaset, iş, sanat, spor dünyasından 3 bini aşkın davetli olacak. Yabancı devlet başkanları da törene davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak törenin ardından akşam yemeği verilecek. Akşam yemeğinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini açıklayacak.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:50
  1. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  2. Beştepe

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