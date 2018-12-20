Kullanışlı bir ev nasıl olmalı?



Evlerin daraltılması, başta mutfak ve banyoya yansıyor. Herşey dar alanda, elektrik ve elektronik ile halledilmeye çalışılıyor. “Gece kalacak bir çatım/çatımız olsun, yeter!” anlayışı giderek egemen olmaya başladı. Akşama dizisi var seyredilecek. Ya da oyunu var bilgisayarında oynanacak! Misafir istemiyorlar. Misafirle dışarıda buluşmak onlara yetiyor.

Hayır misafir de olsun, huzur da..

Oysa 'İdeal ev tipi' diye tabir edilen evlerde 30 m2 büyüklüğünde salon, 15'er m2 büyüklüğünde odaları olur. Odalardan en az birinde yüklük/yataklık olarak kullanılabilecek bir gömme dolap olmalıdır.

Bu evler gündüz ve gece bölümü diye iki bölümden oluşuyor.



Çocuk ve yatak odalarının ve banyonun bulunduğu gece bölümü sessiz olması gereği düşünüldüğü için bir hol ile evin daha geri ve sesden uzak bölümünde yer alır. Mutfak ve tuvalet giriş kapısının en yakınında diğer tarafta ise oturma odası ve salon olmalıdır. Rezidans olsa kaç para eder!

Su tesisatı ve su tahliyesi için sulu hacimlerin aynı yönde olması gerekir. Üst kattan yapılan su deşarjları, alt kattı gürültüsüyle etkiliyorsa, o yapı “rezidans” olsa neye yarar!



Mutfakta, salonda ve odalardan birinde her biri farklı yönlere bakan balkolar olmalı ve oda ve salon pencereleri buraların büyüklüğüne orantılı olarak ışık almasını sağlayacak büyüklükte olmalı.

Böyle bir ev her ferdi hatta eve gelen misafirleri de çok rahat ettirecek tarzda olmalıdır. Ayrıca gün boyu evde kalan ya da çalışıyor olsa bile evle ilgili bir çok işini kolaylaştırmak için hanımların daha çok ayrıntıda gizli ihtiyaçlar vardır.

Mesela mutfakta lavabo ve tezgahın üstünde ve altında mutlaka dolap olmalıdır. Üsttekiler kullanım kolaylığı açısından çok yüksekte olmamalıdır. Alttaki dolapların bir kısmı çekmecelerden oluşmalıdır.

Su tahliyesinin kolaylığı açısından bulaşık makinesı lavaboya en yakın olmalıdır.

Fırın ve ocağın üst kısmında aspiratör olmalı şofben mutfakta üstü açık bir dolapta bulundurulmalı.

Çöp kutusu kapağı pedalla açılan türde olup ya lavabo altında ya da mutfak balkonunda bulundurulmalıdır.

Mutfakta yemek kokuları ve buharın hapsolmaması için hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde pencere klimalı olmalı.



Hatta mümkünse evye dışa açılan aydınlık bir pencerenin önünde olmalı, evin hanımı her an bir aydınlığa ferahlığa bakarak huzur bulabilmelidir.

Banyolarda artık, yaşlılarımız ve hastalarımız için alafranga tuvalet şart. Bu banyo girişte olması öngörülen alaturka tuvalet kapıyla ayrılan iki bölümden oluşmalı, el yıkama ve özellikle rahatça abdest alabilmek için ikinci bölümde bir lavabo bulunmalıdır.

Banyoda da mutlaka dolap olmalı ve lavabonun altı hem hijyen hem de estetik açısından kapaklı bir dolapla kapatılmalı ya da mümkünse lavabo bir dolap içine yerleştirilmelidir. Banyoda küvetin içi yuvarlağımsı değil köşeli olmalı ki ıslaklıktan kaynaklanan düşmeler olmasın.

Şofben veya kombi asla banyoda tutulmamalıdır. Fakat çamaşır makinası gürültüyü dışarı taşırmama amacına yönelik banyoda olmalı, zeminin ıslanmasıyla alt kısmının paslanmasına tedbir olarak banyonun en kuru kısmına konarak altına tekerleği de olan ayaklı çerçeve yerleştirilmelidir.