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Kulislerden ilk tepkiler! HDP ve CHP tedirgin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklamasının ardından Meclis kulislerinde değerlendirme yapan CHP ve HDP vekillerinin tedirgin olduğu gözlendi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:46
Kulislerden ilk tepkiler! HDP ve CHP tedirgin

Cumhurbaşkanı'nın erken seçim açıklamasından sonra Meclis kulislerinde üç farklı partiden tepki geldi. CHP'li Engin Altay, "Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek" yorumunda bulundu. MHP'li Erkan Akçay, "İki lider tarihi belirledi" derken HDP'li Garo Paylan ise "Bu erken değil baskın seçimdir" dedi.

Kaynak: CNN Türk

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 17:46
  1. Garo Paylan
  2. Erkan Akçay
  3. Engin Altay
  4. Meclis kulisleri
  5. CHP
  6. HDP

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