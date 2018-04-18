Kulislerden ilk tepkiler! HDP ve CHP tedirgin

Cumhurbaşkanı'nın erken seçim açıklamasından sonra Meclis kulislerinde üç farklı partiden tepki geldi. CHP'li Engin Altay, "Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek" yorumunda bulundu. MHP'li Erkan Akçay, "İki lider tarihi belirledi" derken HDP'li Garo Paylan ise "Bu erken değil baskın seçimdir" dedi.

Kaynak: CNN Türk