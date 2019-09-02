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Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın radikal değişiklikler yapabileceğini öne sürdü.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:07
Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor

Hürriyet yazarıAbdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın radikal değişiklikler yapabileceğini ifade etti.

Yeni kulis bilgilere ulaştığını belirten Selvi, bugün Hürriyet'te "Erdoğan radikal değişiklikleri de değerlendiriyormuş" başlığıyla yayımlanan yazısında "Erdoğan’ın iki ihtimali de değerlendirdiği yönünde güçlü sinyaller alıyorum" dedi.

Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan’ın değişim konusunda bir tercih yapma aşamasında olduğu söyleniyor.

1- Köklü bir değişiklik yapacak? Kamuoyunu heyecanlandıracak ve kapsamlı bir değişikliğe imza atacak.

2- Partide ve kabinede bazı değişiklikleri yapmakla yetinecek. Partide 6 genel başkan yardımcısının değişmesi, 4-6 bakanın yenilenmesi gibi değişikliklerle yetinecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasında iki seçeneği de değerlendirdiği söyleniyor. Ama şimdiye kadar bu iki seçenekten hangisini tercih edeceği yönünde en ufak bir işaret vermedi. Bu yönde kritik bir tarih ortaya çıktı. 18 Eylül’de MKYK toplantısı var. Erdoğan bu süreçte Konya, Sivas ve Kayseri mitinglerini de yapmış olacak. Bu mitingler neden önemli? Konya Davutoğlu’nun memleketi, Kayseri Abdullah Gül’ün."

 

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:07
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  7. Hürriyet
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  10. Ahmet Davutoğlu
  11. Abdullah Gül

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