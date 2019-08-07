0553 313 94 23

Kula Sağlık Müdürlüğünden bayram öncesi kist uyarısı

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayan satış alanlarında açtıkları stantlaKist Hidatik hastalığı ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:25
Kula Sağlık Müdürlüğünden bayram öncesi kist uyarısı

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayan satış alanlarında açtıkları stantlaKist Hidatik hastalığı ile ilgili bilgilendirmede bulundu.


Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için çalışma başlattı.Çalışmalar kapsamında hayvan satış yerlerinde stant açan Sağlık Müdürlüğü Kist hidatik hastalığı ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Kist Hidatik hastalığının tehlikeli olduğuna vurgu yapan Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, “Hastalık insanlara paraziti taşıyan köpek, kedi, çakal, tilki, kurt gibi hayvanların dışkısı ile etrafa yayılan parazitin yumurtaları ile kirlenmiş çiğ tüketilen meyve ve sebzelerin yenmesi, suların içilmesi, rüzgar ile uçuşan yumurtaların solunum yoluyla alınması ve paraziti taşıyan köpekler sevildikten sonra ellerin iyice yıkanmaması yoluyla bulaşır. Hastalığın belirtileri insanların organ ve dokularında oluşan kistlerin büyüklüğüne ve yerine göre farklılık gösterir. Kistlerin büyüklüğü nohut büyüklüğünden çocuk başı büyüklüğüne kadar değişik boyutlarda olabilir. Hastalığın başlarında kistin küçük olduğu dönemlerde uzun yıllar boyunca hiçbir belirti vermeyebilir.Kist büyüdükçe; bulunduğu bölgeye ve oluşturduğu baskıya göre belirtiler ortaya çıkar. Kistler en sık karaciğer ve akciğerlerde görülürler. Karaciğer yerleşiminde karnın sağ üst kısmında ağrı, bulantı, kusma ve bazen kaşıntı, sarılık gibi belirti görülür. Akciğer tutulumunda solunum sıkıntısı, öksürük, ağızdan kan gelmesi ve göğüs ağrısı olabilir. Diğer organ ve sistem tutulumlarında da bu bölgelere ait tablolar ortaya çıkar" dedi.


Kedi ve köpeklere iç organların kesinlikle yedirilmemesi gerektiğini belirten Kaçar, "Köpek ve kedilere çiğ gıdalar ile kistli iç organlar kesinlikle yedirilmemelidir. Kişisel temizlik kurallarına dikkat edilmeli, içme ve kullanma suları temiz olmalı, çiğ yenen sebze ve meyveler bol su ile iyice yıkandıktan sonra tüketilmelidir. Sahipli köpek ve kediler, muhakkak parazit yönünden tedavi ettirilmeli ve sahiplerince gezdirilirken etrafa dışkılamaları halinde mümkünse dışkı uygun bir şekilde toplanıp bertaraf edilmelidir. Köpekler, çocukların oyun oynadıkları oyun bahçesi, park, okul bahçesi gibi yerlerde dolaştırılmamalıdır. Belediyeler tarafından sahipsiz köpeklerin müdahaleleri yapılmalıdır. Köpekler parazit yumurtaları burunlarına ve tüylerine bulaştırabilirler. Parazit mücadelesi yapılmadan serbest dolaşan köpeklerin okşanması ve sevilmesi sırasında parazit yumurtaları ellere bulaşabilir. Bu şekilde kirlenen ellerin yıkanmadan ağıza götürülmesi ile parazitin yumurtası alınır. Bu nedenle, özellikle çocukların sokak köpekleri ile oynamalarına izin verilmemeli, temas halinde ellerin bol su ve sabunla yıkanması sağlanmalıdır. Sağlıksız koşullarda yapılan hayvan kesimi, hastalığın yayılmasında köpeklerden çok daha fazla etkilidir. Bu nedenle hayvan kesimleri, mezbahalarda ve veteriner hekim kontrolünde yapılmalıdır. Kesilen veya ölen hayvanların kist bulunduran organları köpeklerin ve diğer etçil hayvanların ulaşamayacağı şekilde derine gömülerek bertaraf edilmelidir. Özellikle kurban bayramlarında bu hususlara daha çok dikkat edilmelidir. Kurban kesimi için belediyelerce tahsis edilen özel kesim yerleri kullanılmalı ve kesimler veteriner hekim gözetiminde yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de orman yangını! 6 arazöz ve 2 helikopterle müdahale ediliyor
    1. Mersin'de orman yangını! 6 arazöz ve 2..
    2. Erzurum’da mağara turizmi..
    3. "İstanbul Birlikleri"nden 4 milyar..
    4. Bu yöntem ile lüks otomobiller hayal..
    5. Sur Yapı Antalya’da dev kampanya
    6. İstanbul’da sahte içki operasyonu: 19..
    7. Şampiyonlardan Belediye Başkanı..
    8. ASELSAN'dan yeni ortaklık! İmzalar tamam
    9. Kayıtlar 19 Ağustos’ta
    10. Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir..
    11. Bakan Hulusi Akar'dan önemli görüşme..
    12. Akar: "(Güvenli bölge) Planlarımız,..
    13. Mermer işletmelerindeki sorunlar..
    14. 80 kişilik işe 600 kişi başvurdu
    15. MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK’lı..
    16. EYT ne oldu? Mansur Yavaş Emeklilikte..
    17. Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni..
    18. Makarna ihracatına fason darbesi
    19. Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’yle..
    20. Babacan Holding'ten Kurban Bayramı..
    21. Twitter paylaşımları yüzünden işinden..
    22. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Men..
    23. Rağbet küçükbaş hayvana
    24. Dündar: “Mahallelerimize en güzel..
    25. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    26. Turhan: Bakanlık olarak tüm..
    27. Akar: "ABD'li müttefiklerimizle..
    28. İçişleri Bakanlığı: "2019’un ilk 7..
    29. Bilecik’te ilk karpuz ve kavun hasadı..
    30. Meksika şokta! Darphaneyi soydular
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”