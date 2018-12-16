Kul hakkına dikkat çeken bir Peygamber

Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

- Kimin boynunda kardeşine/insana zulüm ve haksızlıktan mütevellit bir hak varsa,

- Sevaplarından alınıp mazlum kardeşine verilmeden, sevapları yoksa mazlum kardeşinin günahları/vebali sırtına yüklenmeden önce, o mazlumdan helallik isteyip af dilesin!.. Zira orada/ahirette dinar, dirhem/para-pul yoktur.