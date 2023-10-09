Küfür tek milettir... Çin Filistin'den desteğini çekti! 'Endişeliyiz'
Çin, Filistin ile siyonist işgal rejimi arasındaki çatışmanın genişlemesine karşı olduklarını duyurdu.
Çin, Filistin ile siyonist işgal rejimi arasındaki çatışmanın genişlemesine karşı olduklarını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, siyonist rejim ve Filistinliler arasında tırmanan gerilim ve şiddet olaylarından "derin endişe" duyulduğu belirtildi.
Filistin ile siyonist işgal rejimi arasındaki çatışmanın genişlemesine karşı olduklarını belirten Çin yönetimi, en kısa sürede ateşkesin sağlanıp barışın tesis edileceğini umduklarını ifade etti.
Bakanlık, uluslararası toplumun üzerine düşen rolü yerine getirerek gerilimin düşürülmesine birlikte katkı sunması gerektiğini vurguladı. (İLKHA)
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