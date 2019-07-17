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Küflenen kentin iç kanatan çığlıkları

Her şey çürür, zamana direnmek insana ve madeye göre değil...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:27
Küflenen kentin iç kanatan çığlıkları

İsveçli sanatçı Johanna Martenson küflenen ve yok olan bir kenti temsil mevkiinde çarpıcı hatta acıklı bir gorsel şölen sunuyor.

 

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:27
  1. Johanna Martenson

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