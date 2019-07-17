Küflenen kentin iç kanatan çığlıkları Her şey çürür, zamana direnmek insana ve madeye göre değil...

İsveçli sanatçı Johanna Martenson küflenen ve yok olan bir kenti temsil mevkiinde çarpıcı hatta acıklı bir gorsel şölen sunuyor.

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