Kudüs Şairi Akif İnan’ı rahmet ve duayla anıyoruz

Şair, yazar, eğitimci ve Memur-Sen’in kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan’ın vefatının üzerinden 24 yıl geçti. İsrail’in Kudüs’e yönelik yıllardır süren saldırılarına ilişkin duygularını “Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde/Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu/Götür Müslüman’a selam diyordu/Dayanamıyorum bu ayrılığa/Kucaklasın beni İslam diyordu” dizeleriyle haykırdığı için “Kudüs Şairi” olarak anılan Mehmet Akif İnan’ı, vefatının 24. yılında kızı Banu İnan anlattı.

Yedi Güzel Adam

Ailenin tek çocuğu olan 56 yaşındaki Banu İnan, 12 Temmuz 1940’ta Şanlıurfa’da dünyaya gelen babasının, Necip Fazıl Kısakürek ile 1960’ta tanıştıktan hemen sonra Türk edebiyat tarihine damgasını vuran ve “Yedi Güzel Adam” olarak bilinen Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun da aralarında bulunduğu usta kalemlerden birisi olmayı başardığını söyledi. İsrail’in Kudüs’e yıllardır süren saldırılarından İnan’ın derin üzüntü duyduğunu belirten Banu, babasının kalbinin daima Kudüs ile beraber attığını dile getirdi. Babasının hiç görmediği Kudüs sevdasını, 45 yıl önce kaleme aldığı ve edebiyat dünyasına damgasını vuran “Mescid-i Aksa” şiiriyle haykırarak milyonlarca Müslümanın düşüncesine tercüman olduğunu belirten Banu, İnan’ın geleceği gören vizyona sahip olduğunu kaydetti.

Tek gayesi İslâm Dâvâsıydı

İslam’ın gerçek benliğine kavuşması için babasının yeni nesillere örnek olma gayesi taşıdığını vurgulayan Banu, şöyle devam etti: “Babam İslam davası adına çok çalışan, adanmış bir kişilikti. Dünya malına, hırsına, mevkisine hiçbir zaman önem vermedi. Gayesi yeni nesillere bizim öz kültürümüzü, İslami bilincimizi ve maneviyatımızı anlatmaktı. İslam devletlerinin birlik içerisinde olmadığını ve birlik içerisinde olması gerektiğini vurgulamıştır. Mescid-i Aksa şiirinde babam, işgal altındaki ilk kıblemiz Kudüs’ün içler acısı durumda olduğunu görmüş.

Aksa umudu bıraktı

“Mescid-i Aksa şirini yazarak 50 yıl önceden babam bugünü görmüştür. Kendisi oraya gidemese bile yeni nesillere bu şiirle bir Mescid-i Aksa umudu bırakmıştır. ‘Anamı sorarsan büyük Doğu’dur, Batı ki sırtımdaki paslı bıçaktır’ deyip sadece tekniğinin örnek alınabileceğini öğütlemiştir. Kudüs için ‘Kudüs’ü unutmak, kendi benliğimizi anlamamızı ve şahsiyetimizi unutmaktır, köleliğe talip olmaktır’ diye düşünür.”

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24’üncü vefat yıldönümünde rahmetle anıyoruz

Gözlerim yollarda bekler dururum

Nerde kardeşlerim diyordu bir ses

İlk Kıblesi benim ulu Nebi’nin

Unuttu mu bunu acaba herkes.

Türk edebiyatında “Kudüs Şairi” olarak bilinen, Memur-Sen’in kurucu genel başkanı, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan’ı ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz. İslam aleminin ruhuna hitap eden “Mescid-i Aksa” şiiri dolayısıyla hafızalara “Kudüs Şairi” olarak kazınan usta kalem, sendikacılıktaki uzmanlık deneyimini, 1992 yılında Eğitim Bir-Sen’i, 1995 yılında da Memur-Sen’i kurarak kısa sürede etrafına yüzlerce memuru bir araya getirdi. Bugün Türkiye’nin en büyük konfederasyonu Memur-Sen’i kurarak başına geçti ve vefatına kadar bu görevi yürüttü. Her alanda hak ve hakikat mücadelesi veren İnan, şiirleri ve fikirleriyle milyonlarca insana ilham verdi. Kişiliği ve fikir ahlakıyla örnek bir şahsiyet olan İnan, 6 Ocak 2000 tarihinde 60 yaşında Şanlıurfa’da Hakk’a yürüdü. Türkiye’de vesayetin tasfiye ve deşifre edilmesinde, katsayı engelinin kaldırılmasında, üniversite önündeki başörtüsü dramına son verilmesinde Mehmet Akif İnan’ın etkisi büyük olmuştur. Edebiyat dünyasının Yedi Güzel Adam’ından biri olan Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa’da Harran Kapı Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.

ALİ KANTARCI / İSTANBUL