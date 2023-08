Kudret narının faydaları: Kanser hücrelerini öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor, enerji üretiyor! Öyle bir şey ki...

Kudret Narının Sağlığa Faydaları

Kudret narı, geleneksel olarak aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli mide ve bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılır.

Mide ağrısı

Ülser

Kolit

Kabızlık

Bağırsak solucanları

Ayrıca böbrek taşları, ateş, sedef hastalığı, karaciğer hastalığı, adet ağrısı ve HIV / AIDS için destekleyici bir tedavi olarak kullanılabilir. Kudret narı, içeriğindeki vitamin, mineral ve lifler dolayısıyla hastalık önleyici ve tedavi edici şifalı bir meyve. Kudret narının kan şekerini düzenlemek üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur. Kilo vermek isteyen kişiler zayıflama süreçlerinde kullandığında yağ yakımını hızlandırır. Enerji verici bir özelliği varır.

Kudret Narının Diyabete Faydaları

Araştırmalar, kudret narında insülinde bulunanlara benzer bileşiklerin bulunduğunu göstermektedir. Glikozun hücrelere taşınmasını ve karaciğerde ve kaslarda enerji depolanmasını teşvik ederek kan şekerini düşürür. Kudret narı insülin duyarlılığını, glukoz toleransını ve insülin sinyalini iyileştirir ve hatta kilo vermeyi desteklemeye yardımcı olabilir.

Kanser hücrelerinin hayatta kalmak için şekere ihtiyacı var. Colorado Kanser Merkezi Üniversitesi, kudret narının pankreas kanseri hücrelerinin glikozu kullanmasını önlediğini ve günlük kudret narı suyu tüketiminin pankreas kanseri riskini %60 oranında azalttığını tespit etti.

Kudret narı aynı zamanda sitotoksik etki (hücreye toksik şekilde etki edip hücreyi öldüren ya da fonksiyonunu durduran) gösteriyor. Bu özelliği ile kanserin yayılmasını önlüyor. Laboratuvar ortamında fareler üzerinde yapılan deneylerde, kudret narı ile beslenen deneklerde kanserin yayılmasının %51 oranında azaldığı kaydedilmiştir.

Meyve ayrıca lösemi, akciğer kanseri, yumurtalık kanseri, göğüs kanseri ve skuamöz hücreli karsinomun (cilt kanseri) tedavisinde de olumlu sonuçlar göstermiştir.

Kudret narının kanser üzerindeki etkileri, dünyanın çeşitli ülkelerindeki seçkin üniversite ve kurumlarda araştırılmaya devam ediyor. Kim bilir, belki bir kaç yıl içinde kanser hastalarına kemoterapi yerine kudret narı tedavisi uygulanacak.

Kudret Narının Bağışıklığa Faydaları

Kudret narının, bir C vitamini olmak üzere çok sayıda antioksidan ve diğer gerekli besinlerle dolu olduğu için daha güçlü bir bağışıklık fonksiyonuna katkıda bulunduğu belirtiliyor. Her porsiyonunda yaklaşık 55 mg C vitamini içerdiğinden, bağışıklık sistemini güçlendiren bir mikro besin olarak kabul edilmektedir.