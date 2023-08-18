Kilo vermeye yardımcı: Peynir yerine lor peyniri, tereyağı yerine de zeytin yağı, yada çay! Unutun: İşte hemen bakın

1- Meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur!

Yer fıstığındaki doğal proteinler ve doğal yağlar, kanser gibi meme hastalıkları riskini azaltabilir. Meme Kanseri Araştırma Vakfı ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmaya gmre fıstık ezmesini her gün yemenin vücudunuz ve özellikle göğüsleriniz üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

2- Kilo kaybını hızlandırır

Birçok diyetisyen fıstık ezmesinin çok yağlı olduğunu düşündükleri için diyet planlarından çıkarır. Ancak fıstık ezmesi harika bir protein, lif ve besin kaynağıdır. Kan şekeri seviyelerini değiştirmez ve ayrıca vücudunuza sağlıklı elementler sağlar. Günde 2 yemek kaşığı tüketmek kilo alımını azaltabilir.

3- Stres seviyesini azaltır

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Stres hormonu kortizol seviyelerini normalleştirmeye yardımcı olabilecek beta-sitosterol adı verilen bir bitki sterolü içerir. Fıstık ezmesi, içerdiği sağlıklı yağlar, antioksidanlar, demir, magnezyum, kalsiyum ve E vitamini vücudunuzdaki bu elementlerin eksikliğini gidermenize yardımcı olarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Ayrıca en sevdiğiniz atıştırmalıkla birleştiğinde ruh haliniz üzerinde daha da iyi bir etkiye sahip olacaktır.

4- Beyin aktivitesini ve hafızayı destekler

Fıstıktaki E vitamini beyin aktivitesini destekler. Özellikle yaşlı insanlar için hafızayı güçlendirebilir. Yapılan bir çalışmaya göre fıstık ezmesinin hafif ila orta şiddette Alzheimer hastalığına sahip olanlara yardımcı olduğu bulundu.

5- Antrenmandan sonra kasların toparlanmasına yardımcı olur

Antrenman öncesi ve sonrası için fıstık ezmesi harika bir besindir. Yağları ve karbonhidratları sizi tüm seans için yeterli enerji ile dolduracaktır. Ayrıca kas sağlığında iyileşme açısından önemli bir rol oynayan potasyum açısından da zengindir.

6- Tansiyonunuzu kontrol eder

Potasyumun bir başka harika özelliği de kan basıncınızı düşürmesidir. Bu etki, yer fıstığının zengin olduğu bir element daha olan magnezyum ile desteklenir. Sizin için çalıştığından emin olmak için bu ürünün tuzsuz bir versiyonunu aramanız gerekir.

7- Şeker hastalığına yakalanma şansınızı düşürür

Fıstık ezmesinin bir başka şaşırtıcı özelliği de şeker hastalığı geliştirme riskinizi azaltabilmesidir. Yer fıstığı çok fazla yağ içerir ancak bunlar doymamış yağlardır ve sizin için sağlıklıdır.

Glikoz ve insülin stabilitesini geliştirebilirler. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, düzenli olarak fıstık ezmesi tüketen kadınların diyabet riski, hiç yemeyenlere kıyasla yüzde 21 daha azdı.

8- Daha iyi uyumanıza yardımcı olur

Yer fıstığı içindeki triptofan adlı amino asit, uyku hormonu melatonini ve mutluluk hormonu serotonini artırır. Sizi sakinleştirir ve iyi bir gece uykusunu destekler. Yine de çok fazla yemeye gerek yok, sadece birkaç yemek kaşığı yeterli olacaktır.

9- Hamilelikte bebeğin sağlıklı büyümesini destekler

Görünüşe göre hamilelik sırasında fıstık ezmesi yemek de fetüs üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Büyüyen bebeğinizde nöral tüp defekti riskini azaltmaya yardımcı olabilecek folat açısından zengindir. Ayrıca yer fıstığının içerdiği faydalı unsurlar anne sağlığına da fayda sağlayacaktır.