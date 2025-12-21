Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti: Hagi’nin rekoru artık onun

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-0’lık net bir skorla mağlup etti. Şampiyonluk yolunda kritik bir üç puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılarda maçın asıl hikayesi, 88. dakikada topu ağlarla buluşturan Mauro Icardi tarafından yazıldı.

EFSANE İSMİ GERİDE BIRAKTI

Sarı-kırmızılı forma altında bugüne kadar birçok kupa ve başarı kazanan 32 yaşındaki futbolcu, bireysel kariyerinde de zirveye ulaştı. Kasımpaşa maçında attığı golle Süper Lig kariyerindeki 60. gol sevincini yaşayan Icardi, Rumen efsane Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu egale etmekle kalmadı, listenin en tepesine yerleşti. Bu başarıyla birlikte Icardi, Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını resmen eline aldı.

GOL KRALLIĞINDAN YENİ REKORLARA

Geçtiğimiz 2023-2024 sezonunu 25 golle tamamlayarak Süper Lig gol kralı olan tecrübeli forvet, bu sezonki formunu da sürdürüyor. Kasımpaşa karşısında ligdeki bu sezonki 9. golünü kaydeden Arjantinli yıldız, taraftarların sevgilisi olmaya devam ederken kulüp tarihinin unutulmazları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Galatasaray camiası, maç sonunda tarihi rekora imza atan yıldız oyuncusunu sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.