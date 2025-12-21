Destici’den asgari ücret açıklaması: En az 33 bin olmalı! Çünkü…

Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli İl Başkanlığı'nın kongresi Bereketler Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AKP Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı. Kongrede eski BBP Denizli İl Başkanı İsmail Sarıteke aday olmazken, Selman Yeniçulha aday oldu.

Kongrede konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, son dönemde, aile hayatımızda ve en önemli gücümüz kazancımız olan ahlakımızda, inancımızda zafiyetlerin ve çürümelerin yaşandığı dönemden geçildiğini belirtip, “Bizi var eden, bizi en zor zamanlarımızda kurtaran, kurtuluşa erdiren, muharebelerde zafere ulaştıran şey bizim inancımız, imanımız, dinimiz, kültürümüz, kimliğimiz, Türklüğümüz ama maalesef bunlarla ilgili büyük dejenerasyon var. Onun için çocuklarımızı ve gençlerimizi Türk İslam kültürüne uygun terbiyeyle ve ahlakla yetiştirip, geleceği hazırlama gibi bir yükümlülüğümüz var" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 33 BİN LİRA OLMALI

Asgari ücret konusunda da açıklama yapan Destici, şöyle konuştu: “Denizli'de esnaf 'Ekonomik durgunluk Türkiye'de olduğu gibi bizi de vurdu' diyor. Asgari ücretle geçim zorlaşıyor. Asgari ücret demişken; herkes bir rakam söylüyor, biz de bir rakam söyledik. Asgari ücretle ilgili de emekliyle ilgili de rakam söylerken ya da bir teklifte bulunurken bunu popülist bir yaklaşımla söylemiyoruz, temellendirerek söylüyoruz.

Niye 'Asgari ücret yüzde 50 artmalı diyoruz? Şundan dolayı söylüyoruz; sanayicinin ya da işverenin beklentisini de biliyoruz. 2024 yılı enflasyonu yüzde 45-46 çıktı. Yüzde 3 değerlendirme payıyla beraber bu yüzde 48-49'u buluyor. Ama o zaman bütün işçi, memur, kamu işçisi, memur, emekli tamamı bu oranı aldılar.

Yılda iki kere zamla aldılar, yani yüzde 45 zammını aldılar. Ama asgari ücretliye yüzde 30 verildi. Yani asgari ücretlinin yüzde olarak 18-19 alacağı kaldı. Şimdi de 2025 yılı enflasyonu yaklaşık yüzde 31 bekleniyor.

İkisini topladığınızda bu yüzde 50 ediyor. Yani 'Yüzde 50' dememizdeki sebep bu. Asgari ücret şu anda 22 bin 104 lira. Bu ücretin tam yüzde 50'sini aldığınızda 33 bin 52 lira ediyor. Bizim asgari ücret teklifimiz budur"