İsrail’in gözü Türkiye’de: Savunmamıza daha çok önem vermeliyiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, TBMM’de süren bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, İsrail’in bölgesel yayılmacı politikalarına dikkat çekerek, Türkiye’nin güvenliğinin doğrudan hedef alındığını söyledi. Yıldırım, Ortadoğu’dan Doğu Akdeniz’e uzanan gelişmelerin Türkiye’yi çevreleme stratejisinin parçası olduğunu belirterek, bu süreç karşısında güvenlik politikalarının tavizsiz şekilde güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikalarının giderek daha açık hale geldiği bir dönemde, hedeflerinden birinin bölgede güçlü bir Türkiye görmek istemediği ve parçalamak istediği yeniden gündeme geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin güvenlik politikalarına azami önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail’in bölgesel yayılmacılığına dikkat çekti. Yıldırım, yaklaşık yirmi ay önce aynı kürsüden dile getirdiği uyarıların bugün yaşanan gelişmelerle bir bir teyit edildiğini söyledi. İsrail’in hedefinin yalnızca Arap coğrafyası olmadığını ifade eden Yıldırım, bu sürecin nihai hedefinin Türkiye olduğunu belirtti. Suriye’de yaşanan gelişmelere değinen Yıldırım, Esad yönetiminin sona ermesinin ardından İsrail’in ilk olarak ülkedeki havaalanlarını, silah ve askeri altyapıyı bombaladığını, ardından da Suriye’yi zayıf ve parçalı bir yapıya dönüştürmeye yönelik adımlar attığını dile getirdi. İsrail’in, SDG üzerinden Türkiye sınırına sıfır mesafede askeri üs kurmayı hedeflediğini savunan Yıldırım, Golan Tepeleri’nden Şam’a doğru ilerleyişin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

İSRAİL’İN GÖZÜ ÜLKEMİZDE

Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Yunanistan hattındaki askeri gelişmelere de işaret eden Yıldırım, İsrail’in Yunanistan’la yaptığı savunma anlaşmalarıyla Türkiye’nin çevresinin adım adım kuşatılmaya çalışıldığını belirtti. “Büyük İsrail” hedefinin yeniden açıkça dile getirildiğini belirten Yıldırım, “Dönüyoruz, geliyoruz, bakıyoruz ki Kıbrıs'ın güneyinde askerî üs kurmuş, askerî üssü var; üs, hava üssü. Yukarı doğru çıkıyoruz, Yunanistan'la yeni bir anlaşmanın içerisine girilmiş. Yunanistan ve İsrail anlaşmasıyla birlikte 3,5 milyar euroluk Aşil Kalkanı Anlaşması hayata geçirilecek, bunun 691 milyon eurosu imzalanmış vaziyette. Bunun karşılığında 5 adet değişik füze ve PULS füzeleri ilk anda 36 noktaya kurulacak. Şimdi şöyle bir şey çıktı ortaya: Etrafımızı böyle çeviriyor, aşağıdan başladı, Doğu Akdeniz'den, Kıbrıs'tan, adalar bölgesinden, Adalar Denizi'nden ve Adalar Denizi'nin üzerinde Heron'lar görülmeye başladı. Şimdi, burada İsrail'in bir hedefi var; nedir o? Büyük İsrail. Netanyahu geçen hatırlattı bunu bize. Büyük İsrail neye dayanıyor? Vadedilmiş toprakların kazanımına. Bu vadedilmiş topraklarla bizim ne alakamız var? Bizim alakamız şu: Türkiye'nin yüzde 25'i de bu vadedilmiş toprakların içerisinde. Nereden başlıyor? Diyarbakır, Van, Erzurum, Kayseri'den aşağı Adana, Gaziantep'e gidiyor; hedef burası. E, düne kadar biz buna inandıramamıştık ama bugün etrafımızı çevirdi, çevirmeye de devam ediyor” şeklinde konuştu.

‘KUDÜS PAKTI’ ŞARTTIR

Tüm bu gelişmelerin açık bir tehdit olduğunu ifade eden Yıldırım, Türkiye’nin bu tehditler karşısında hazırlıklı olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun en güçlü ordusu olduğunu söyleyen Yıldırım, “Efendim bu nedir? Tehdit midir? Elbette ki tehdittir. E, biz tehditlere karşı da hazırız. Elhamdülillah, her füzeye cevap verecek, her menzile ulaşabilecek, herkese yetecek kadar da füzemiz var; bundan bir sıkıntımız yok. Türk Silahlı Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun en güçlü ordusudur, konvansiyonel silahlarda da üstündür -kendimiz üretiyoruz- elektronik savaşta da. Gördük. Nerede gördük? İdlib'de gördük, Libya'da gördük, Karabağ'da gördük; üstünüz. Artık robot savaşlarında da bir tık öndeyiz. Dünyadaki SİHA piyasasının yüzde 65'i de bizde. Bu manada da hiçbir endişemiz yok yani Alman Cumhurbaşkanı gibi "Putin'den korkuyoruz, gece uyuyamıyoruz." diye bir endişemiz yok ama bunu duyurmamız lazım, hazır olmamız lazım, hafife almamamız lazım, onun için karşı ataklarını geliştirmemiz lazım. Nedir bu? İç cephenin tahkimi burada önemlidir. Bununla birlikte, Sayın Genel Başkanımızın bir pakt tezi vardır: Kudüs paktı. Mısır, Türkiye, Suriye, Irak; "Kudüs paktı" adı altında bir paktı kurmak ve İsrail'e karşı atağı yapmaktır, onu orada kilitlemektir” diyerek Türkiye’nin konvansiyonel silahlar, elektronik harp ve insansız hava araçları alanında önemli bir üstünlüğe sahip olduğunu kaydetti.

GÜVENLİK OLMADAN REFAH OLMAZ

Konuşmasında güvenliğin devletin birinci asli görevi olduğunu dile getiren Yıldırım, “Güvenliği olmayan bir refahın sürdürülebilirliği yoktur. Güvenliğiniz yoksa siyasetiniz, ticaretiniz, eğitiminiz ve sağlığınız da olmaz” dedi. Ukrayna örneğini hatırlatan Yıldırım, Şimdi, dünyanın en mutlu, müreffeh toplumlarından bir Ukrayna topluluğu vardı, hep beraber biliyoruz; zenginleri Kanarya Adaları'na gider, tatil yapar, fakirleri de bizim Alanya'ya, Antalya'ya gelirler. Ne oldu bu müreffeh topluma? Rusya geldi, topraklarının yüzde 25'ini ellerinden aldı, 5 milyon mülteci durumuna geçtiler. Şimdi gidiyorsunuz Varşova'da, Berlin'de ve Fransa'nın başkenti Paris'in metrolarında Ukraynalılar yatıyor yani bir eli yağda, bir eli balda olan toplumun geldiği nokta bu. Niye? Güvenliğe yatırım yapmadığından. Niye? Kendi güvenliklerini başkasının insafına terk ettiklerinden. Kendi güvenliğinizi Avrupa'ya ihale etmişsiniz, kendi güvenliğinizi başkasının insafına bırakmışsınız. Bizim öyle bir lüksümüz yok, bizim lüksümüz söz konusu değildir. Bizim güvenliğimizi biz sağlarız, bu manada hiç kimseye de güvenmeyiz” dedi.

TSK HER ALANDA GÜÇLENMELİ

Yaşar Yıldırım, bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı değerlendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her alanda daha da güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, “Bu coğrafyada ayakta kalmanın başka bir yolu yoktur” ifadelerini kullandı.