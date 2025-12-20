Dev otomobil için alarm zilleri: 1 yıldız alarak sınıfta kaldı

Latin Amerika Yeni Otomobil Değerlendirme Programı’nın (Latin NCAP) açıkladığı son güvenlik testleri, otomobil dünyasında adeta soğuk duş etkisi yarattı. Geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Suzuki Baleno, temel güvenlik donanımıyla girdiği testlerden yalnızca tek yıldız alarak ciddi güvenlik açıklarını gözler önüne serdi.

Standart olarak iki hava yastığı ile test edilen Baleno, özellikle yolcu koruması ve yandan çarpma senaryolarında beklentilerin oldukça altında kaldı. Latin NCAP verilerine göre modelin güvenlik performansı şu şekilde ölçüldü:

Yetişkin yolcu koruması: %42,28

Çocuk yolcu koruması: %65,46

Yaya ve savunmasız yol kullanıcıları koruması: %48,28

Güvenlik yardımcı sistemleri: %58,14

Raporda, önden çarpma testlerinde gövde bütünlüğünün genel olarak korunduğu belirtilirken, yandan çarpma testlerinde yetişkin yolcular için göğüs korumasının “zayıf” seviyede kaldığı vurgulandı. Çocuk güvenliği tarafında ise ISOFIX bağlantılı ve arkaya dönük çocuk koltukları yeterli koruma sağlasa da, ön yolcu hava yastığını devre dışı bırakacak bir mekanizmanın bulunmaması, puanların ciddi biçimde düşmesine neden oldu.

Yaya güvenliğinde alarm veriyor

Yaya koruması kategorisinde Baleno’nun performansı da endişe verici bulundu. Baş bölgesi için sağlanan koruma “yeterli” ile “yetersiz” arasında değişkenlik gösterirken, üst bacak koruması zayıf olarak değerlendirildi. Ayrıca araçta yaya algılamalı Otonom Acil Frenleme (AEB) sisteminin bulunmaması, güvenlik notunu aşağı çeken önemli faktörlerden biri oldu.

Altı hava yastığı da çözüm olmadı

Test sonuçlarının ardından Suzuki, üretici inisiyatifiyle yan, baş ve göğüs koruması sunan altı hava yastıklı versiyonu yeniden teste sundu. Bu güncelleme sayesinde Baleno’nun güvenlik puanı iki yıldıza yükseldi. Ancak Latin NCAP, ADAS teknolojilerindeki eksiklikler ve yaya korumasındaki yetersizlikler nedeniyle aracın hâlâ modern güvenlik standartlarının gerisinde kaldığını açıkça ifade etti.

Latin NCAP’in bu raporu, “sevilen” ve erişilebilir fiyatlı modellerin güvenlik donanımlarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı. İstersen bu haberi daha sert manşetli, SEO anahtar kelimeleri güçlendirilmiş ya da sosyal medyaya uygun kısa versiyon olarak da yeniden hazırlayabilirim.