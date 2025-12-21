  • İSTANBUL
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’den Akit’e özel açıklamalar: Terör olmasaydı Türkiye dünyanın ilk 7 ülkesinden biri olurdu

Feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Ruhların dinlenme vakti! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan Üç Aylar mesajı

Mansur Yavaş’a imar kıskacı! Yargıyı hiçe saydılar, Bakanlık soruşturma izni verdi

Kırsal kalkınmada dev adım! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: 156 yerel gruba %100 hibe desteği

Trump’ın planı devrede! Witkoff: "Gazzeli bir yönetim organı oluşturulacak."

AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’

Tüketiciyi 'İndirim' ve 'Ödülle' kandıran yandı! Reklam Kurulu hem para cezası kesecek hem ifşa edecek

Tanık da, gizlisi de yok; işte resmi evrakla suçlama

Ekonomist İslam Memiş'ten tüyleri diken diken eden uyarı: "Bir litre su, bir çeyrek altın fiyatına yükselecek!"
Seyir halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında yaşanan yangın paniğe neden oldu. Yolcuların tahliye edildiği olayda otobüs kullanılamaz hale geldi.

Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

 

Ankara- Eskişehir kara yolunun Polatlı ilçesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde Başkent Turizm'e ait seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları indirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

 

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Güvenlik gerekçesiyle yolun bir bölümünde trafik kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

