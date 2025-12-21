Seyir halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında yaşanan yangın paniğe neden oldu. Yolcuların tahliye edildiği olayda otobüs kullanılamaz hale geldi.
Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Ankara- Eskişehir kara yolunun Polatlı ilçesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde Başkent Turizm'e ait seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları indirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Güvenlik gerekçesiyle yolun bir bölümünde trafik kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.