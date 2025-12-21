Cimbom, Lucas Torreira yerine seçim yapacak: Cezalı duruma düştü!

  • İSTANBUL
Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da sarı kart gören Lucas Torreira, cezalı duruma düştü. Maçta fiziki müdahale nedeniyle gerginlik çıktı. Galatasaray Lucas Torreira yerine seçim yapacak. Ligdeki bir sonraki maç olan Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek. Dikkat çeken maçta bu olay gündem oldu.

Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da sarı kart gören Lucas Torreira, cezalı duruma düştü. fiziki müdahaleye ve hakaretlere karşı Uruguaylı orta saha, ligdeki bir sonraki maç olan Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek. Maçta gerginlik çıktı. Bu olay gündem oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Maçta 68. dakikada sarı kart gören Lucas Torreira sarı kart sınırından dolayı cezalı duruma düştü. 

Lucas Torreira ligdeki bir sonraki maç olan Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek. Maçta yaşanan gerginlik nedeniyle Gaziantep FK mücadelesinde tartışmalar büyüdü. Galatasaray Lucas Torreira yerine seçim yapmak zorunda kaldı!

Lucas Torreira kimdir?

Lucas Sebastián Torreira Di Pascua ( İspanyolca telaffuzu: [ˈlukas toˈrejɾa] ; d. 11 Şubat 1996) Süper Lig kulübü Galatasaray ve Uruguay millî takımında defansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Uruguaylı profesyonel futbolcudur .

