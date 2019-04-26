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Küçükçekmece'deki korkunç olayda flaş gelişme

İstanbul, Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlının da aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 6 kişi, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, 2'si ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlının M.V'nin ise pasaportunun olmadığı 1,5 yıl önce kaçak yollarla ülkeye girdiği öğrenildi.

26 Nisan 2019 Cuma 06:17
Küçükçekmece'deki korkunç olayda flaş gelişme

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde 22 Nisan tarihinde 5 yaşındaki kız çocuğu M.E. cinsel istismarda bulunulduğunun ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden oluşan özel bir ekip kurulmuştu.

Olayın ardından harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit ettiği Pakistan uyruklu 19 yaşındaki zanlı M.V.’yi dün akşam evine yaptığı baskında gözaltına aldı. M.V. ile birlikte 2'si Türk 8 kişi daha gözaltına alındı.

1,5 yıl önce kaçak yollarla Türkiye’ye girmiş

Öte yandan polis, evinde gözaltına alınan zanlının pasaportunun olmadığını 1,5 yıl önce kaçak yollarla Türkiye’ye girdiğini belirledi. Seyyar çanta satıcılığı yaptığı öğrenilen zanlı M.V.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Şüpheli M.V.'nin olay günü giydiği elbiselerinin ise incelemeye alındığı belirtildi. 

Öte yandan cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V'nin teşhis ettirildiği öğrenildi.

Olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.V'nin olay günü giydiği kıyafetlerinden ve tırnak arasından alınan doku örneği ile çocuktan alınan doku örneğinin karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.

Teşhis edildi

Öte yandan gözaltına alınan 9 kişiden, olayla ilgisi olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 6'sı, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüphelinin kimliği tespit edildi.
Polis, sabah saatlerinde yabancı uyruklu şüpheli M.V'yi (20) düzenlediği operasyonla yakaladı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerden eşkalini tespit ettikleri 6'sı yabancı uyruklu 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Altısı Pakistan uyruklu 8 şüpheliden gerekli kan ve doku örnekleri alındı. Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yurda kaçak yollarla geldiği tespit edilen 6 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu arada, cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V'nin teşhis ettirildiği öğrenildi.

Olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pakistan uyruklu M.V'nin olay günü giydiği kıyafetlerinden ve tırnak arasından alınan doku örneği ile çocuktan alınan doku örneğinin karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.
M.V'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Valilikten açıklama

İSTANBUL Valiliği Küçükçekmece’deki çocuk istismarına ilişkin yapılan açıklamada, "Küçükçekmece’de ilçemizde yaşanan çocuk istismarı olayının faili yakalandı" denildi.

Açıklamada, "Küçükçekmece ilçemizde 22 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen küçük yaştaki çocuğun istismarı olayını bir kez daha nefretle kınıyor, yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Masum yavrumuzun bu çirkin olaydan olumsuz etkilenmemesi ve normal hayatına kavuşması için doktorlarımız, çocuk psikiyatristi ve psikologlarımızca süreç yakından takip edilmiş ve mümkün olan en kısa sürede tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir." ifadelerinde yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Bu olayın kısa zamanda aydınlatılması ve failin adalete teslim edilmesi için Asayiş, Çocuk Şube, Terörle Mücadele, Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik, Çevik Kuvvet ve diğer birimlerimizden sadece bu olay için özel ekipler oluşturulmuş ve titizlikle devam eden yoğun çalışmalar sonucu fail yakalanmıştır. Olayın adli soruşturması devam etmektedir. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bütün ekiplerimizi, bu olayın aydınlatılmasında göstermiş oldukları üstün gayretlerden dolayı canı gönülden tebrik ediyor, sağduyulu davranarak yardımcı olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İlimizde yaşanan vicdanları sızlatan bu insanlık dışı ve asla kabul edilemez olayların bir daha tekrarlanmaması için toplumsal birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 06:55
  1. İstanbul
  2. Küçükçekmece
  3. cinsel istismar

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