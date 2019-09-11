0553 313 94 23

Küçükçekmece’de Macera Parkları 6 ayda 4 bin 50 ziyaretçi ağırladı

Küçükçekmece’de belediyesi tarafından ücretsiz hizmet veren Macera Parkları’nı 6 ayda 4 bin 50 ziyaretçi ziyaret etti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:42
Küçükçekmece’de Macera Parkları 6 ayda 4 bin 50 ziyaretçi ağırladı

Küçükçekmece’de belediyesi tarafından ücretsiz hizmet veren Macera Parkları’nı 6 ayda 4 bin 50 ziyaretçi ziyaret etti.


Küçükçekmece Belediyesinin Halkalı’da bulunan Selçuklu ve Kanarya’da bulunan Soğuksu Macera Parkları’na Küçükçekmeceliler ile İstanbullular büyük ilgi gösterdi. Son 6 ayda Küçükçekmece Belediyesi Macera Parkları’nı 4 bin 50 kişi ziyaret etti. Sadece çocuklara ve gençlere değil yetişkinlere de hitap eden Macera Parkları’na gidenler şehrin göbeğinde farklı bir gün geçirme fırsatı buldu. Özellikle çocuklarına aktivite yaptırmak isteyen ebeveynlerin tercih ettiği Macera Parklarında, aileler ve çocukları kaya tırmanışından serbest düşme kulesine kadar birçok parkurda eğlenceli vakit geçirdi.



"Ailesiyle keyifli vakit geçirmek isteyenleri bekliyoruz"


Macera Parklarının büyük ilgi gördüğünü belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmece Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin doğayla iç içe, eğlenceli ve eğitici zaman geçirmesini amaçladık. Sadece gençler ve çocuklar değil, yetişkinler de buradan ücretsiz faydalanabilir. Ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi bekliyoruz” diye konuştu.



“Çok eğleniyorum keşke her gün gelsem”


Küçükçekmece Belediyesi Soğuksu Macera Parkı’na çocuğunu getiren Selime Özcan (50), “Ben 87 kiloyken, 13 metre yükseklikten atladım. Çok güvenli. Adrenalini çok severim. Çok eğlendim. Tırmanma duvarında ise gençlere bile taş çıkarttım. En üste kadar çıktım. Günün yıldızı ilan edildim. Şimdi de çocuğumu getirdim. Kemal Çebi başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Annesiyle Macera Parkı’na gelen Nisa Nur Özcan (12) da, Macera Parkı’nda çok eğlendiğini belirterek, “Buraya her gün gelsem sıkılmam. Çok eğleniyorum burada. Yeşilliği çok fazla eğlencesi bol. Çocuklar için çok güzel bir yer. Çok mutluyum. Yapanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.



Üst Düzey Güvenlik Önlemleri Alındı


Macera Parkı’na gidenler son teknoloji güvenlik önlemleri ile korunuyor. Parkurlara katılan kişiler, özel güvenlikli kask ve kemer takmak zorunda. Küçükçekmece Belediyesi Macera Parkı’na gidenler alanında uzman eğitmenler tarafından bilgilendirildikten sonra üst düzey güvenlik önlemleri ile eğlenceye başlıyor. Küçükçekmece Belediyesi Macera Parkları’nda 8 uzman eğitmen olduğunu belirten Macera Parkı Yöneticisi Suat Doğan, “Türkiye’de en yüksek kaliteli ve güvenlikli macera parkı burası. Türkiye’de bu işi yapan tek firma ile çalışıyoruz. Oyun gruplarımızın bakımı düzenli olarak yapılıyor. Bugüne kadar 30 bin kişi ağırladık ancak tek bir kaza bile yaşamadık. Aileler gönül rahatlığıyla gelebilir” dedi.



Haftanın 6 Günü Ücretsiz Hizmet Veriyor


Pazartesi hariç haftanın 6 günü vatandaşlara hizmet veren Macera Parkları’nda, tırmanma duvarı, zipline, serbest düşüş kulesi, ip parkuru, ağaçlar arası geçiş parkuru, danışma, WC, dinlenme alanı, emanet dolapları bulunuyor. Hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu 11.00-17.30 saatleri arasında açık olan Macera Parkları’na ulaşım da bulunuyor. Halkalı’ da bulunan Selçuklu Macera Parkı’na gitmek için, Sefaköy metrobüs durağında indikten sonra, İkitelli minibüslerine binilebilir. Kanarya’da bulunan Macera Parkına ulaşmak için ise Marmaray’ın Mustafa Kemal Paşa durağında inilip, yürünebilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEPSAM’dan kurtuluş mesajı
    1. TEPSAM’dan kurtuluş mesajı
    2. Belçika’da akıl almaz uygulama!..
    3. Hindistan vatandaşlıktan..
    4. Kocaeli'de servis sürücüsünü darbeden..
    5. Van Büyükşehir eylül ayı meclis..
    6. Marmaris, Türkiye Rallisi'ne hazır
    7. Kütahya’da okullarda aşure ikramı
    8. Çineliler enişteleri Guidetti ile..
    9. Dışkı nakli bağırsak hastalıklarına..
    10. Simav’da ‘Güvenlik Toplantısı’
    11. Lüks otomobillerden panel hırsızlığı..
    12. Elazığ’da 4 kilo esrar ele geçirildi,..
    13. THY'den yeni uygulama! Resmen başlatıldı
    14. ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton..
    15. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı..
    16. Eyüp Sultan Camisi’nde Kur’an-ı Kerim..
    17. Emniyet Müdürü Çevik’ten Rektör..
    18. Mersin Belediye Başkanı Seçer'in..
    19. Bu ot yılda sadece bir ay yetişiyor
    20. INERS’19 sona erdi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim