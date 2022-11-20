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Yerel Küçükçekmece’de iki grup arasındaki sözlü tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü
Yerel

Küçükçekmece’de iki grup arasındaki sözlü tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Küçükçekmece’de iki grup arasında kavga çıktı. Polis kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmakta güçlük çekerken havaya uyarı ateşi açtı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 06:55:00 -
Küçükçekmece’de iki grup arasındaki sözlü tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Olay Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi 1’inci Hilal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı kavgaya döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler kavgayı ayırmaya çalışmakta güçlük çekti.

Olayda yaralı ve can kaybı olmazken havaya uyarı ateşi açan ekipler tarafları güçlükle ayırdı.

 

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