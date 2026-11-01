Küçükçekmece’de düğündeki kavga can aldı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak’taki bir düğün salonunda saat 23.30 sıralarında kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan vatandaşı oldukları öğrenilen iki grup arasında düğün sırasında başlayan tartışma yaklaşık bir saat sürdü.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi boğazından yaralandı. İhbarın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi, Nebioğlu Sokak’ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan vatandaşı oldukları öğrenilen iki grup arasında düğün esnasında tartışma çıktı. 1 saat süren tartışmanın sonrasında bıçaklar çekildi ve bir kişi boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Polis ekipleri kavganın çıkış sebebi ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.