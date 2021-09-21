Küçükçekmece'de dehşet: Aracın içinde feci halde bulundu

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi, 1235. Sokak'ta oturanlar, bir otomobilin ön koltuğunda kafasına poşet geçirilmiş bir kişi olduğunu fark ederek, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Gürkan Y.'nin (27) yaşamını yitirdiğini belirledi. Gürkan Y.'nin evli ve bir çocuğu bulunduğu belirtildi.

Araç içinde ve çevresindeki incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, aracın içinde açık halde piknik tüpü ve intihar notu bulunduğu öğrenildi.