  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Küçükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yeniden yayımlamasına tepki
Aktüel

Küçükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yeniden yayımlamasına tepki

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:22:17 -
Küçükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yeniden yayımlamasına tepki

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasına tepki gösterdi.

Platformdan yapılan açıklamada, Charlie Hebdo'nun İslam karşıtlığıyla bilindiğine vurgu yapılarak, derginin geçmişte olduğu provokatif yayınlarına devam ederek inançlara saldırdığı aktarıldı.

Derginin 2015'te Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayımladığı ve sonrasında yaşanan olaylar hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 kişinin ölümüyle sonuçlanan Charlie Hebdo'ya yönelik terör saldırısının 3 Eylül'de başlayan duruşmaları bahane edilerek, yeniden bir provokasyona davetiye çıkarılmasını dünya kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Terörün dini, ırkı ve rengi yoktur. Terör nereden gelirse gelsin her türlüsüne karşı olduğumuz gibi terör bahane edilerek, inançlara, değerlere, Peygamber Efendimize yapılan hakaret ve saygısızlığa da aynı şekilde karşı olduğumuzun bilinmesini isteriz. Merhamet ve sevgi dini İslam'ın terörle ilişkili, Müslümanların ise terörist gibi gösterilmeye çalışılması, Peygamber Efendimize hakaret edilmesi, Müslümanları rencide ederek, tahrik oluşturmayı amaçlayan bir girişimdir. Bu saygısızlık, bütün Müslümanlara ve onların kutsallarına yapılmış bir saldırıdır. Bu hakaret ve saygısızlık karşısında hiç kimse bizden 'ifade özgürlüğü" kapsamında sessiz kalmamızı beklemesin. Basın ve ifade özgürlüğü kisvesinin ardına sığınarak başkalarının değerlerine ve kutsallarına hakaret etme kastıyla yapılan saldırılar karşılığını bulacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aşı için tarih verildi! Gözler Türkiye’ye çevrildi
Korona Virüs

Aşı için tarih verildi! Gözler Türkiye’ye çevrildi

Koronavirüse karşı Alman aşısının Türkiye’deki deneme tarihinin 10 Eylül olduğu ileri sürüldü.
İşte gerçek Amerikan Rüyası...
Dünya

İşte gerçek Amerikan Rüyası...

Holywood filmleri ile tüm dünya gençlerinin beyinlerini yıkayan Amerika’nın gerçek yüzü bu belgeselle ortaya çıktı. Belgesel, Amerika gençli..
İmamoğlu diyet ödemeye devam ediyor! Bakın kimi işe aldı
Siyaset

İmamoğlu diyet ödemeye devam ediyor! Bakın kimi işe aldı

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin desteğiyle İBB Başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, HDP İstanbul İl Gençlik Koordinasyonu’ndan g..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı